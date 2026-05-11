桃市南門國小第38屆畢業舞展5/14登場 展現力與美藝術饗宴

南門國小「縱酒歡曲」在全國學生舞蹈比賽獲得優等。（南門國小提供）

桃園市南門國小自1985年成立舞蹈班以來，致力於舞蹈教育的推廣，每年舞展更是桃園矚目的地方盛事，今年訂5月14日晚上7點在桃園藝文展演中心舉行「南門國小第38屆畢業舞展暨成果發表會」，欲欣賞這場集結力與美的藝術盛宴民眾，可於當日晚上6點30分至7點親臨現場索票入場。

市府教育局副局長賴銀奎今日表示，桃園的舞蹈教育已深耕多年，國小端的舞蹈班有南門國小、復旦國小，國中端的舞蹈班有中興國中、東興國中，高中端有武陵高中、桃園高中，各校每年辦理畢業舞展暨成果發表會，也透過每年4月辦理的桃園市舞蹈鑑定招生，招考對於舞蹈有興趣的學子們，加入舞之精靈的行列，舞蹈內容涵蓋中華民族舞、現代舞、芭蕾、即興創作，

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南門國小輔導主任洪柔齋表示，該校自1964年建校以來，校風純樸且富有人文氣息。深耕基層舞蹈藝術逾40年，不僅培育出無數優秀的舞蹈人才，更是全國學生舞蹈比賽的常勝軍，年年榮獲「優等」與「特優」的極高榮譽，目前該校三至六年級均設有舞蹈班，在行政團隊與家長們的支持、專業舞蹈師資的辛勤耕耘及班級導師的諄諄教誨下，孩子們在此獲得舞蹈技巧與藝術精神的雙重滋養。

洪說，今年畢業舞展演出涵蓋芭蕾的優雅、現代舞的張力及中華民族舞的地方特色，並透過專業舞碼規劃、燈光音響與舞台設計，讓觀眾在繁忙的生活中感受藝術美學帶來的身心涵養。

「縱酒歡曲」在全國學生舞蹈比賽獲得優等。（南門國小提供）

南門國涵養美感教育，讓美學走入生活。（南門國小提供）

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