捷運三鶯線改善到位 新北拚年中通車

捷運三鶯線已完成履勘前須改善的5缺失。（記者黃政嘉攝）

捷運三鶯線履勘前須改善的5項缺失皆已完成，新北市長侯友宜今邀集地方民代在履勘前一同搭乘三鶯線列車從頂埔站到陶瓷老街站視察，侯友宜說，可在五月份報給交通部履勘，力拚年中通車；新北市交通局今說明，目前正進行簽報作業，待核定後，預計本週將報請交通部辦理履勘。

交通局簡任技正吳政諺表示，目前相關公文流程正持續辦理中，並進行簽報作業，預計本週將報請交通部辦理履勘，；提報內容包括履勘前應完成的改善事項、系統穩定性測試成果，以及周邊交通整合情形，並納入捷運公司相關營運準備、人員進駐計畫等項目。

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侯友宜表示，三鶯線經專家學者及實務工作者評估，並進行連續133小時系統穩定性測試，取得系統可用度達99.9094%、列車妥善率達100%，超過可通車及報請履勘的高標準，4月26日順利完成初勘，5項履勘前須改善事項，均已完成改善，希望在市府申請履勘後，交通部能盡快辦理相關作業，讓三鶯線如期通車。

「安全是通車唯一且不容妥協的標準。」新北市議員江怡臻表示，捷運三鶯線是土樹三鶯居民期待多年的交通大動脈，隨著通車進入倒數計時，她要求市府團隊須以「最嚴謹、零容忍」的態度面對履勘，她強調，負責工程興建的捷運局與未來接手營運的新北捷運公司，必須做到「無縫對接」，共同確保系統穩定與行車安全。

江怡臻指出，三鶯線採用全自動無人駕駛系統，在正式通車前，機電系統的穩定性與自動化調度等，必須經過多項嚴格測試，她呼籲捷運局在履勘過程中，應針對「系統整合」與「緊急疏散演練」中車輛及設備進行最徹底的檢查，而捷運公司更要發揮「安全守門員」的職責，嚴格把關各項點交與測試標準，確保所有營運條件皆達到完善狀態後，才能正式接手營運。

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