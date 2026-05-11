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    首頁 > 生活

    全台最霸氣？ 網友點名金門「沙小」校服霸氣外露

    2026/05/11 21:41 即時新聞／綜合報導
    網友在社群平台發文說，他覺得金門金沙國小的運動服最為霸氣，文章獲得逾3萬網友按讚。（擷取自Threads）

    網友在社群平台發文說，他覺得金門金沙國小的運動服最為霸氣，文章獲得逾3萬網友按讚。（擷取自Threads）

    全台學校校服最霸氣是哪一間？有網友在Threads發文說，他認為是金門縣金沙國小，因為該校在運動服上理直氣壯印著「沙小」，文章獲得近4萬名網友按讚，也有網友PO留言或圖片「參戰」，分享各地有趣的校服。

    有網友在Threads發文並附上圖片分享說，他目前覺得最霸氣的小學運動服出自金門縣金沙國小，因為學童的運動服堂堂正正寫著校名簡稱「沙小」。

    這篇文引起不少留言討論。有人說「權威穿搭，89都不敢這麼穿」，有人點出「金小聽起來不好聽，所以叫沙小」，更有網友詢問「請問有賣大人尺寸的校服嗎」，而金門酒廠小編也留言力挺自家鄉親「我們金門的孩子從小就這麼霸氣」。

    一些人也PO圖「參戰」，例如網友「@cai_syuansyuan」貼出的圖片是台東縣太麻里鄉大王小學的「大王」羽球隊隊服，而網友「@_neil_zyh」就PO出嘉義縣六腳鄉蒜頭國小的運動服圖片，獲得逾2000人按讚。

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