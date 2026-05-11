台中清水10-20-1號計畫道路銜接幹道 斥資1506萬明年完工

台中市府斥資1506萬元開闢清水區忠孝路468巷周邊道路。（市府提供）

台中市海線地區各項道路開闢與改善工程持續推動，台中市政府建設局表示，「清水區10-20-1號（忠孝路468巷）計畫道路開闢工程」已於4月28日正式開工，總經費約1506萬元，預計於2027年上半年完工通車，完工後可望有效紓解交通壅塞，提升通行便利性。

建設局長陳大田指出，此案基地鄰近台一線中華路及民族路二段，工程將打通忠孝路468巷與中華路101巷，補足區域道路未貫通的缺口，強化整體交通連結。道路全長約172公尺、寬度10公尺，完工後將有效提升道路連續性，並分散周邊車流，改善既有交通負荷。

請繼續往下閱讀...

陳大田表示，該區屬住宅發展區域，隨著人口持續成長及生活機能逐步完善，交通需求日益增加，但部分路段尚未銜接主要幹道，影響整體通行效率。市府因應地方發展需求，積極推動此案開闢工程，以強化交通服務功能並促進區域均衡發展。

此外，工程除辦理道路新闢外，也包含排水側溝、路燈及交通安全設施等項目，並規劃設置雙側寬度1.5公尺以上人行道，在提升車行順暢度的同時，兼顧行人通行安全，營造友善且安全的用路環境。

建設局強調，未來將持續盤點各行政區交通瓶頸，積極推動都市計畫道路開闢與改善工程。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法