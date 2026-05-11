馬公北辰市場「來趣．踅市仔」 活動日自備環保用品200元變400

馬公市公所來趣踅市仔活動，在北辰市場有優惠。（馬公市公所提供）

經濟部商業發展署辦理「來趣．踅市仔─溫馨五月．星市集」活動，澎湖縣由馬公市北辰市場入選參與。馬公市公所表示，5月份後續仍有多場活動場次，市公所除已透過官方臉書粉絲專頁協助活動資訊宣傳外，後續也將持續透過市場現場與攤商協力加強資訊提醒，讓更多鄉親掌握活動內容。

馬公市公所指出，此次活動結合母親節檔期與環保理念，民眾活動日只要攜帶環保袋、環保杯或環保餐具，至北辰市場二樓北側空地服務台完成驗證，即可持200元兌換價值400元的巡禮套票，每人每次限兌換1份，數量有限、換完為止。

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活動套票內容包含200元「好市券」及200元「商品兌換券」，可於配合活動攤位折抵消費或兌換指定商品。市公所表示，各週皆安排市場攤商共同參與，希望透過活動增加民眾走入傳統市場消費意願，也讓更多人認識北辰市場多元且具在地特色的商品內容。

黃健忠指出，市公所近年持續辦理市場環境整理與設施改善，也配合各項活動協助市場增加能見度，希望讓更多鄉親願意重新走入傳統市場，感受市場的人情味與在地生活特色。北辰市場後續活動場次為5月16日、5月22日及5月30日，皆於上午8時辦理票券發放作業，票券使用期限至5月31日止，歡迎民眾把握機會，一起走進市場支持在地攤商，感受傳統市場的熱鬧氛圍與5月限定優惠。

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