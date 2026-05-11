雄女樂儀隊將赴美波特蘭玫瑰節遊行演出 為「高雄之夜」全力備戰

雄女樂儀隊將赴美參加美國波特蘭市玫瑰花車遊行。（高雄市教育局提供）

一年一度的美國波特蘭玫瑰節花車遊行和龍舟賽將於6月7、8日登場，高雄女中今年獲邀代表高雄市出席，包含雄女樂儀隊在內的60名師生預計6月3日啟程前往美國波特蘭市，學生出訪前加緊練習，高雄市教育局長吳立森今（11）日下午特別到校勉勵學生全力以赴接受挑戰，勇於展現台灣青年學子的自信與實力。

高雄女中與波特蘭高雄姊妹市協會於2025年5月簽署合作備忘錄，為兩市未來在教育與文化交流領域開創新頁。波特蘭玫瑰節已有百年歷史，並於每年6月第1週舉行。高雄女中學生本次出訪將參與波特蘭玫瑰節花車遊行、玫瑰節龍舟賽，並於「高雄之夜」與當地社區及學校表演交流。

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吳立森指出，樂儀隊訓練相當辛苦，從隊形、節奏、默契到儀態，每一個細節都需要長時間反覆練習與高度自律。大家在課業之餘投入大量時間準備，不只展現堅持與團隊合作精神，也期待師生們透過文化交流，讓更多國際朋友認識高雄這座充滿活力與熱情的城市。

雄女校長鄭文儀表示，樂儀隊不僅將出席波特蘭玫瑰節的花車遊行表演及「高雄之夜」演出，也接受挑戰參加在海灣的龍舟競賽。同學們雖然課業繁重，仍配合專業教練指導，從零開始在學校游泳池練習划船基本動作，上個月也到蓮池潭水域運動中心下水試划。

雄女樂儀隊赴美前夕正勤加練習，高雄市教育局長吳立森今到校為學生們打氣。（高雄市教育局提供）

雄女樂儀隊等60名師生預計6月3日啟程前往美國，參加波特蘭市玫瑰花車遊行、龍舟賽及高雄之夜演出。（高雄市教育局提供）

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