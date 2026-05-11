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    首頁 > 生活

    「小綠人」閃燈趕快衝過去？交通局狂喊母湯：請等下一輪

    2026/05/11 19:27 記者蘇金鳳／台中報導
    「小綠人」閃燈趕快衝過去？交通局表示，請等下一輪。（市府提供）

    「小綠人」閃燈趕快衝過去？交通局表示，請等下一輪。（市府提供）

    看見「小綠人」閃燈，千萬別衝過去，這是提醒尚未進入行人穿越道的行人避免跨入。

    台中市政府交通局表示，交通部已正式發布修正「道路交通標誌標線號誌設置規則」第207條，行人專用號誌中「行走行人」綠燈閃爍時，是提醒尚未進入行人穿越道的行人避免跨入，秒數不夠，下次再過，用路人應等待下一輪綠燈。

    交通局長葉昭甫表示，交通部此次修法考量兒童、高齡者或行動不便族群，綠燈倒數秒數的目的，在於提供行人判斷剩餘通行時間是否足夠，若行人發現秒數不足，或綠燈已開始閃爍，應評估自身步伐，不要心急搶快，避免因低估通過路口所需時間、奔跑或緊張釀交通意外。

    交通部新修正「小綠人」行人號誌運行方式，當號誌閃爍時，代表行人穿越道的清道時間，尚未進入路口之行人應避免進入路口。

    另外，為避免產生催促行人或「把握最後衝刺機會」的錯誤認知，取消小綠人加速動畫，並修正「道路交通標誌標線號誌設置規則」第207條，修法後，從「禁止跨入」行人穿越道，改為「避免跨入」。

    葉局長指出，台中市持續優化行人通行環境，截至去年底，全市已建置2400餘處行人號誌，占號誌化路口超過四成，其中開設行人早開、遲閉及專用時相的「小綠人」號誌近900處。

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