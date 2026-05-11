總經費8億、延平路3期通車！桃園至八德全線貫通 預留捷運三鶯延伸線空間

桃園市「延平路（國道2號南側）延伸至和平路道路新闢工程（第3期）」，於道路中央預留7公尺綠帶空間。（桃園市新工處提供）

桃園市政府新建工程處辦理「延平路（國道2號南側）延伸至和平路道路新闢工程（第3期）」今（11）日舉行通車典禮，內政部長劉世芳、桃園市長張善政等人到場，宣告延平路全線正式開通，為八德地區再添重要交通建設里程碑。該工程完工後，將大幅提升桃園區與八德區間交通連結，健全區域南北向路網，並帶動沿線整體發展。

劉世芳說，延平路3期工程總經費近8億元，內政部總共補助3億6000萬元，接近一半；內政部自2021年以來，透過人行道、前瞻計畫及生活圈道路等項目，已補助桃市府將近31億元經費，顯示中央對桃園交通建設的高度支持。內政部近期推動老屋整建政策，結合經濟部太陽能光電及衛福部長照補助，全國共有50億元經費可供申請，桃園市府預計6月中開始受理申請。

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張善政表示，延平路第3期歷經2年多施工，終於完工通車，全長約600多公尺，感謝中央協助；延平路中央預留寬敞綠帶，未來將作為「三鶯線延伸八德」捷運高架橋墩使用，目前高架段正在設計中，地下段預計5月底公告招標，期待延伸線順利通車；延平路未來將銜接6號生活圈道路，串聯至台66線及平鎮、龍潭地區，成為南桃園往返八德及桃園車站的重要交通動脈。

新工處長呂紹霖表示，本次通車的第3期工程，為延平路整體開闢計畫最後一段，自八德區和強路延伸至和平路銜接既有道路，至此全線正式貫通。本工程全長約600公尺、寬約30公尺，規劃雙向共4車道，兩側設置人行步道及安全護欄，兼顧車行順暢與行人通行安全。工程內容包含道路新闢、大地工程、排水工程、共同管道、交通號誌、路燈及景觀植栽等項目；另設置17處路邊汽車停放空間，合計47格停車位，以滿足地方停車需求。

本案配合捷運三鶯延伸線整體規劃，於道路中央預留7公尺綠帶空間，工程設計以人本交通為核心，規劃雙向4車道，並設置寬敞人行道、設施帶及行人庇護島，有效提升行人通行安全與舒適性；同時導入共同管道系統，整合電力、電信及自來水等管線，避免日後重複開挖；景觀設計融入在地特色，採用大王仙丹（原八德市花）等植栽。

包括內政部國土管理署組長蔡亦強、農業部農田水利署石門管理處長林昆賢、市府工務局長汪在宙、交通局長張新福、水務局長劉振宇、八德區長蔡豊展、桃園區長許敏松、市議員楊朝偉、林政賢、陳美梅、段樹文、呂林小鳳、許家睿及新北市捷運工程局總工程司曾國嵐等人出席通車典禮。

內政部長劉世芳（左九）、桃園市長張善政（左十）等人出席「延平路（國道2號南側）延伸至和平路道路新闢工程（第3期）」通車典禮。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政（右六）等人出席「延平路（國道2號南側）延伸至和平路道路新闢工程（第3期）」通車典禮。（記者李容萍攝）

內政部長劉世芳（左三）、桃園市長張善政（左二）等人出席「延平路（國道2號南側）延伸至和平路道路新闢工程（第3期）」通車典禮，並聽取簡報。（記者李容萍攝）

桃園市「延平路（國道2號南側）延伸至和平路道路新闢工程（第3期）」，於道路中央預留7公尺綠帶空間。（桃園市新工處提供）

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