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    首頁 > 生活

    肯定台灣童軍貢獻 理事長高國倫獲瑞典國王頒授「貝登堡之友」

    2026/05/11 19:19 記者蘇福男／高雄報導
    瑞典國王卡爾十六世・古斯塔夫（右1）頒發「貝登堡之友」證書給我童軍總會理事長高國倫（中）。（中華民國童軍總會提供）

    瑞典國王卡爾十六世・古斯塔夫（右1）頒發「貝登堡之友」證書給我童軍總會理事長高國倫（中）。（中華民國童軍總會提供）

    我國童軍總會長期支持世界童軍運動發展，捐款已逾2萬美元，瑞典國王卡爾十六世・古斯塔夫8日頒發「貝登堡之友」證書予我童軍總會理事長高國倫，肯定台灣童軍對世界童軍基金會及全球童軍運動發展的支持及貢獻。

    由世界童軍基金會主辦的「第78屆貝登堡之友」活動，5月7日至10日在瑞典斯德哥爾摩舉行，擔任世界童軍基金會榮譽主席的瑞典國王卡爾十六世・古斯塔夫，特地頒發「貝登堡之友」證書予我童軍總會理事長高國倫，向將近半世紀以來中華民國童軍總會對世界童軍的貢獻表達敬意。

    「貝登堡之友」為世界童軍基金會重要榮譽制度之一，旨在表彰支持世界童軍基金會、協助推動全球童軍教育與青年發展的個人及團體，透過捐助與參與，Baden-Powell Fellows 共同支持世界各地童軍計畫，使更多青年得以透過童軍教育學習領導、服務、和平、永續與跨文化理解，成為能為社會帶來正向改變的世界公民。

    高國倫表示，我童軍支持世界童軍基金會並非始於今日，過去在前理事長高銘輝推動下，我國許多企業界、教育界、法律界與童軍界人士共同響應，攜手支持世界童軍運動，奠定台灣童軍參與國際公益與青年培力工作的深厚基礎。

    他說，獲頒貝登堡之友，不僅是對童軍總會支持世界童軍基金會的肯定，更代表台灣童軍持續參與世界童軍事務、支持全球青年教育與國際公益行動的重要成果。

    台灣將於2029年主辦第17屆世界羅浮大會，此行童軍總會副秘書長邱義智也致贈2029世界羅浮大會紀念品予沙烏地阿拉伯公主HH Princess Sama Bint Faisal Al Saud及現場與會貴賓，廣邀各國童軍領袖2029共襄盛舉。

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