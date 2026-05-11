中部以北週二轉雨 南部週五防橘黃雨彈

氣象署提醒，週二各地轉為多雲天氣，午後東半部地區及西半部山區有局部短暫雷陣雨，中部以北地區有零星短暫陣雨，外出請攜帶雨具備用。（資料照）

一週降雨趨勢。（圖由氣象署提供）

一週降雨趨勢。（圖由氣象署提供）

氣象署提醒，週二（12日）北部高溫約30度，中南部上看36度 南部，預防中暑請記得多補充水分，另外梅雨季鋒面即將報到，各地估計會轉變成多雲天氣，中部以北地區有零星雨勢，西半部山區與東半度午後也有雷雨，外出請攜帶雨具備用。

中央氣象署預報，週二滯留鋒面逐漸接近，台灣各地轉為多雲的天氣，午後東半部地區及西半部山區有局部短暫雷陣雨，中部以北地區有零星短暫陣雨。

氣溫方面，各地低溫約22至24度，白天北部、東半部高溫為28至30度，中南部約32至35度，南部近山區平地或河谷有36度左右高溫的機率，戶外活動須注意補充水分。

離島天氣：澎湖多雲時晴，23至29度；金門陰時多雲短暫陣雨，22至27度；馬祖陰短暫陣雨，20至25度。

關於本週天氣預報，天氣風險公司指出，隨著西南風增強、水氣增多，加上滯留鋒面在台灣附近擺盪，週三至週五各地普遍都有陣雨或雷雨機會，是本週天氣最不穩定的時段，尤以西部地區更需留意局部雷雨發展時帶來的短時較大雨勢；氣溫方面，雖然各地將隨雲量增多及降雨而略為下滑，但未降雨時感受仍偏悶熱潮濕，預測北部至花東高溫約24至26度、低溫約20至22度，中南部高溫約26至31度、低溫約22至25度。

紫外線指數方面，週二台南市、高雄市、屏東縣、台東縣以及澎湖縣達到過量級，外出請做好防曬準備。

空氣品質方面，週二環境風場為東南風至西南風，全台風速弱，污染物稍易累積。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

溫度部分，各地低溫約22至24度，白天北部、東半部高溫為28至30度，中南部約32至35度，南部近山區平地或河谷有36度左右高溫的機率。（擷取自中央氣象署網站）

台南市、高雄市、屏東縣、台東縣以及澎湖縣紫外線指數達到過量級，請注意防曬。（擷取自中央氣象署網站）

空品部分，宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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