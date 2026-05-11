旅遊eSIM爆資安疑慮 NCC：3大電信有純上網預付卡、擬簡化KYC程序

近年出國幾乎所有人都會選擇使用eSIM服務。出國示意圖，圖中人物與新聞無關。（記者黃宜靜攝）

針對近期外界關注民眾出國時購買境外電信服務衍生的個資與隱私疑慮，國家通訊傳播委員會（NCC）說明，國內電信業者已有提供出國旅遊純上網預付卡服務，呼籲民眾選購時，儘量挑選國內電信業者或具有商譽產品；另，針對特定電信服務得否簡便KYC（Know Your Customer）程序，將邀請檢警機關、3大電信業者開會討論。

數位媒體經銷商cacaFly聖洋科技執行長邱繼弘昨天（10日）在臉書發文分享，一篇美國東北大學（Northeastern University）研究指出，幾乎所有測試的eSIM，裝置拿到的公網IP都跟使用者實際所在位置對不上。並表示，台灣消費者買eSIM的選擇，為什麼不是中華電信、台灣大、遠傳？台灣現行的eSIM規則必須本人臨櫃辦理、付300元設定費、不能線上轉移、換手機要重辦。NCC說這是為了防詐騙。結果就是台灣消費者連申辦自家電信的eSIM都嫌麻煩，怎麼可能去申辦本地電信商的「旅遊 eSIM」——如果這個產品根本就不存在的話。

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他直言，於是台灣消費者面對的選擇，是「臨櫃辦、收300、綁門號、價格貴」的本地電信商，跟「掃碼3分鐘、不用身分證、五天200元、但AI都打不開」的境外eSIM。用腳投票，誰都會選後者，然後到了當地才發現工作做不下去。

對此，NCC表示，3大電信業者均有提供出國旅遊純上網預付卡服務，且符合條件下可免設定費用；依據「詐欺犯罪危害防制條例」仍須經過KYC（Know Your Customer）程序始可提供。若針對既有用戶或政府機關、公私立學校等，在符合一定風險控管條件下，得否簡便KYC程序，將邀請檢警機關、3大電信業者開會討論該服務合法性及可行性。

NCC呼籲，民眾購買境外電信服務時，無論使用實體SIM卡或eSIM，購買前應注意數據傳輸所涉自身隱私風險。對於未標示或標示不明「實際提供電信服務的境外電信事業」者，可向賣家查證確認，以維護使用者隱私。

NCC強調，為遏止用戶號碼或電信服務淪為詐騙工具，避免詐騙案件發生，各電信事業對於申請電信服務時應持續強化落實KYC機制，共同防治及打擊詐騙危害。

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