張榮發慈善基金會捐設備費15萬 升級植物人的家

財團法人張榮發慈善基金會董事長吳景明（左二）、基隆長榮桂冠酒店總經理陳建郎（左五）今天到創世基隆安養院捐贈15萬元更新設備，並捐贈自製蛋糕慰問第一線照顧者。（創世基金會提供）

財團法人張榮發慈善基金會長期關懷弱勢，得知創世基金會基隆安養院設備需要更新，由張榮發慈善基金會董事長吳景明代表捐助15萬元，協助更新電動油壓升降洗澡床1床、懸吊設備用高背移位吊帶3條，提升植物人照護品質與安全性。

適逢明天（12日）是國際護師節，財團法人張榮發慈善基金會特別將關懷延伸至照顧植物人的第一線照護員。吳景明偕同基隆長榮桂冠酒店總經理陳建郎，帶上飯店蛋糕與點心盒，親自到創世基隆安養院慰勞護理師及工作人員，感謝他們長期守護植物人、無私的付出；希望透過致贈蛋糕表達關懷與支持心意。

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創世基金會基隆安養院院長李淑婷表示，財團法人張榮發慈善基金會自2020年開始，連續6年捐助安養院內需要的設備，吳景明說，「植物人因疾病或突發意外導致家庭面臨破碎，照顧是一條漫長且艱辛的道路，經濟與照護的壓力常常拖垮家庭；張榮發慈善基金會秉持行善布施、回饋社會的理念，為弱勢挺身而出，陪伴植物人共渡難關。」今年捐助的洗澡床及懸吊設備用高背移位吊帶，不僅提升住民照護品質，也有效減輕護理人員照護負擔，讓服務更安全、專業。

李淑婷說，創世基金會基隆院目前安養48位植物人，尚有10張電動床待更換，期待各界伸出援手發揮愛心。愛心專線（02）24214738。

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