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    首頁 > 生活

    郵輪爆漢他病毒疫情 確診的法國乘客 病情惡化中

    2026/05/11 22:11 中央社
    搭乘豪華郵輪「洪迪亞斯號」的一名法國乘客，感染漢他病毒後，病情正在惡化。（法新社）

    搭乘豪華郵輪「洪迪亞斯號」的一名法國乘客，感染漢他病毒後，病情正在惡化。（法新社）

    豪華郵輪「洪迪亞斯號」爆發致命漢他病毒疫情，法國衛生部長李斯特（Stephanie Rist）今天表示，一名搭過該郵輪的法國乘客接受檢測呈陽性反應，而且她的病情正在惡化。

    路透社報導，李斯特告訴France Inter電台，這名乘客是洪迪亞斯號（MV Hondius）郵輪上5名法國人之一，其餘4人檢驗結果為陰性，但將再次接受檢測。

    她補充道，目前法國當局已追蹤到22起接觸案例。

    李斯特說：「關鍵在於搶得先機，切斷病毒傳播鏈。這是我們與總理正在做的事，特別是今天公布的一項政令，將允許我們加強對接觸者的隔離措施，並保護民眾。」

    總理勒克努（Sebastien Lecornu）昨天曾表示，從郵輪上撤離並於昨天搭機後送回法國的5名法國人當中，有一人出現漢他病毒（hantavirus）症狀。

    勒克努今天稍晚將就這次漢他病毒危機召開會議。

    被問及法國是否有足夠的口罩與檢測能力來應對潛在危機時，李斯特表示：「是的，法國已做好準備。」

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