考試院赴馬祖座談 離島特考提高公務人力穩定度

考試院副院長許舒翔今日率同考試委員邱文彥、鄧家基、呂秋慧、黃東益等前往馬祖，並與縣府團隊進行業務交流座談。（圖由考試院提供）

針對離島公務人力、工程人才不足、公職獸醫師獎金制度及公務員訓練等議題，考試院副院長許舒翔今（11）日率考試委員及院部會同仁前往連江縣政府座談，許舒翔表示，考試院近年積極推動離島特考，希望協助離島穩定公務人力，也讓制度設計更貼近地方需求。

座談中，連江縣政府提出工程專業人力不足、霸凌案件處理、公務員升官等訓練遴選方式，以及公職獸醫師獎金制度等問題，希望中央協助改善。

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許舒翔表示，離島地區因地理條件特殊，長期面臨公務人力招募與留任困難，考試院近年特別重視離島用人問題，前考試院長黃榮村曾於2022年及2023年間，與金門、澎湖及連江等離島縣市舉辦座談，推動離島特考制度，並於2024年正式辦理。

他指出，近2年離島特考不論需用名額、報考人數、錄取人數及實際分發報到率，相較其他公務人員考試都有明顯提升，顯示離島特考對補充地方基層公務人力已有初步成效。亦即2024年舉辦首屆離島特考，近2年錄取率皆高達26至27%，加上穩定的離島加給，已使其成為具吸引力的公職選項。

許舒翔說明，考試院近年持續赴各縣市政府交流，希望透過面對面溝通，了解基層實際面臨的人力與制度問題，此次也特別安排業務單位同仁共同參與，讓地方意見能直接回饋到法案審查與制度研議過程中，使政策更務實、更接地氣。

連江縣長王忠銘表示，馬祖長期面臨人才外流與留才困境，因此非常重視公務人才培育。他感謝考試院推動離島特考，讓更多在地青年有機會返鄉投入公部門服務，對地方發展幫助很大。

王忠銘也提到，縣府近年積極辦理菁英人才培育班，並安排學員赴海外移地訓練與參訪，希望培養具國際視野與專業能力的人才，為馬祖公務體系注入新活力。

考試院副院長許舒翔（左）今日率考試委員等人與連江縣長王忠銘（右）及縣府團隊座談。（圖由考試院提供）

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