中興大學成功開發「數位鏟花」技術，授權4大工具機產業龍頭。（圖由中興大學提供）

中興大學機械系蔡志成教授歷經16年研發，成功開發可機械加工的「數位鏟花」技術，大幅提升滑軌穩定性與精度，並降低人工與時間成本。該技術今日同步授權國內4大工具機產業龍頭永進機械、程泰機械、亞崴機電及高鋒工業，共同引領台灣高階工具機關鍵工藝邁向數位化與標準化。

中興大學產學研鏈結中心今天舉辦「滑動面的鏟花紋理構造」專利授權簽約儀式，由興大校長詹富智、專利發明人蔡志成教授、永進機械總經理陳紳騰、程泰機械董事長楊舒涵、亞崴機電副總經理葉瑞銘、高鋒工業副總經理吳勝墩副總經理共同簽署。

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蔡志成表示，工具機的精度與穩定性攸關航太、能源、半導體、汽車與國防等高階製造能力，而大型重負荷高精度工具機多採用硬軌系統，其中關鍵的「鏟花」工序，需在滑軌表面製作特殊紋理與微小凹坑，以達到儲油潤滑、降低摩擦磨耗、控制接觸面積等效果，讓大型機台在高負載下仍能維持平穩滑動與高精度定位，因此被視為影響工具機性能與壽命的重要核心工藝。

蔡志成指出，目前技術已進入試量產階段，經過廠商的測試，驗證性能不亞於傳統鏟花，同時能根據不同需求配置最適化紋理，且滑軌潤滑油的使用量也大幅減少，兼具提升精密機械的品質穩定性，以及低碳化效益。

此次參與技轉的永進機械、程泰機械、亞崴機電及高鋒工業4家企業，皆為國內具代表性的大型工具機廠，具備雄厚的機械設計與CNC加工能力，透過引進此專利，將能針對龍門型加工機、大型立臥式加工中心機、大型車銑複合機等重負荷設備，建構更具競爭力的滑軌系統，進軍能源、航太、軍工等產業所需之大型高端加工設備市場。

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