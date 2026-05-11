台南力拚新增國際航線 瞄準韓、泰、越短程市場

台南直飛日本熊本、沖繩帶動熱潮，市議員林冠維盼催生韓、泰、越新航線。（記者王姝琇攝）

台南航空站每週直飛熊本、沖繩，航線推出後深受青睞，帶動地方對新增航點的期待；多名議員在議會質詢時，要求觀旅局積極拓展航線航點，鎖定韓國、泰國及越南等觀光資源豐富地區，爭取開闢更多國際航線。

議員林冠維指出，台南開通熊本、沖繩直飛航線以來市場反應熱絡，顯示地方旅運需求仍具成長力，儘管台南機場受宵禁限制，航線距離難以拉長，但鄰近韓、泰、越、港澳及新加坡，仍具發展條件，建議市府積極與航空公司洽談擴展航點。

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觀旅局長林國華表示，目前條件評估，台南機場適合發展飛行時間約2.5至3小時內的航線，而熊本、沖繩航線啟航約半年，平均載客率達91.1％，營運表現穩定，未來也會持續以韓國釜山、港澳等市場為目標，積極爭取新航線。

林國華說明，現階段以爭取恢復越捷航空台南—胡志明市航線為重點，不過受國際油價上漲影響，廉價航空營運成本提高，越捷航空目前約有三分之一至一半航線暫停營運，對航點布局產生變數，未來將持續與業者保持密切聯繫爭取復飛。

議員蔡筱薇指出，觀旅局每年公布國際旅客來訪數據看似亮眼，但調查顯示，國際旅客選擇台南作為旅遊目的地的意願仍偏低，顯見推廣力道仍有落差。其他縣市會在海外熱門觀光城市及景點投放廣告，提高曝光度，反觀台南市相對不足。

蔡筱薇認為，唯擴大觸及母群體才能有效提升城市能見度，台南與網紅、知名KOL合作及官方網站行銷成效與流量表現皆不理想，建議觀旅局加強多點、多元宣傳，提升整體曝光，尤其高雄國際能見度已明顯高於台南，台南應積極迎頭趕上。

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