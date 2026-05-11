高市旗山區水管橋漏水搶修 岡山等6區1.9萬戶5/13停水23小時

高市岡山等6區1.9萬戶將於5月13日停水23小時。（記者陳文嬋攝）

高雄市旗山區水管橋1350mmSP管線漏水急需搶修，水公司將於5月13日上午9時至隔天14日上午8時停水搶修23小時，總計影響岡山等6區共1萬9千戶停水，提醒民眾留意。

水公司辦理旗山區1350mmSP水管橋漏水搶修，因施工須由電焊人員進入管內進行電焊修補作業，必須暫停送水作業以利搶修，將於5月13日上午9時至14日上午8時停水搶修，影響供水時間總計23小時，請受影響民眾提前儲水備用。

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停水區域包括燕巢區全區，大樹區統嶺里，田寮區七星里、三和里、大同里、古亭里、田寮里、西德里、南安里、崇德里、新興里，阿蓮區峯山里、阿蓮里，岡山區三和里、華崗里、大莊里，旗山區上洲里、新光里、大山里、鯤洲里、南洲里、南勝里、中洲里、中寮里、三協里。

水公司說，自來水管線末端、大樓及地勢較高地區，因水壓需一段時間方可恢復正常，故恢復供水時間會較延遲，提醒民眾於停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源。

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