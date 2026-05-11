台南選手征戰仙台半馬 奪友誼城市代表選手雙亞軍

仙台市與各友誼城市領隊合影。（台南市政府提供）

台南市體育局7至12日前往日本仙台，參加2026仙台國際半程馬拉松，近年雙方透過互邀參與馬拉松賽事，建立穩定且具成果的交流機制。此次由市長室秘書林唯莉擔任領隊，男子選手馬偉政、女子選手付迪代表台南出賽。

本屆仙台國際半程馬拉松於昨日盛大舉行，約有1萬名跑者齊聚仙台街頭，是日本東北地區具代表性的國際路跑盛事。馬偉政跑出1小時20分20秒優異成績，付迪以1小時30分完賽，兩人於10位友誼城市代表選手中，分別獲男子組及女子組亞軍佳績。

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仙台市政府於賽前安排各城市代表團拜會仙台市長郡和子，並舉行交流歡迎會，包括台南市、美國里弗賽德市、墨西哥阿卡普爾科市、美國達拉斯市、韓國光州市等姐妹市、友好城市代表團皆出席參與。會中各城市互贈紀念品，仙台市並特別準備當地傳統工藝「玉蟲塗」紀念品贈送各代表團，象徵珍貴友誼與交流傳承。

台南市市長黃偉哲表示，體育是城市交流最具活力的語言，也是深化國際友誼的重要橋梁。透過實際參與國際賽事，不僅能提升台南在國際馬拉松舞台的能見度，也能讓世界看見台南推動全民運動與健康城市政策的成果。

體育局長陳良乾表示，除賽事交流外，此行亦觀摩仙台在大型賽事組織、城市交通動線規劃、志工服務及賽事接待等實務經驗，這些經驗將作為精進台南古都國際半程馬拉松、曾文水庫馬拉松及各項大型體育活動的重要參考，持續提升賽事品質與國際化程度。

南市府秘書林唯莉（中）與台南市選手馬偉政（左）、付迪（右）於仙台馬活動現場合影。（台南市政府提供）

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