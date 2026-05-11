屏縣2社區關懷據點揭牌 全縣達424處

躍愛全人關懷協會積極招募屏東市大武里在地民眾投入志工服務，關懷據點今揭牌。（圖由屏東縣政府提供）

屏東縣政府持續推動社區照顧關懷據點布建，以「一村里一據點」政策，打造在地安老服務網，縣長周春米今（11）日前往屏東市義勇里及大武里為2處新設社區據點揭牌，長輩們熱情迎接；全縣社區照顧關懷據點已達424處。

屏東縣府社會處表示，截至今（2026）年4月底，屏縣65歲以上老年人口已達17萬2636人，占總人口22.13%，已邁入超高齡社會。為活化社區閒置空間，縣府積極輔導在地社區發展協會，並針對有需求區域開放人民團體辦理社區照顧關懷據點，持續完善在地照顧網絡。

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屏市義勇里據點由屏糖社區發展協會開辦，花費許多時間摸索長輩真正需要與喜愛的課程，發現不少長輩過去都有良好的社經背景，因此特別邀請「健望村健康促進團隊」專業師資，以深入淺出的方式帶領認知協調與肌力強化課程，在專業老師與老朋友陪伴下，讓長輩感受到在家中自學難以取代的互動與成長。

躍愛全人關懷協會則積極招募大武里在地民眾投入志工服務，從一開始彼此生疏，到如今長輩上課精神奕奕、志工合作默契十足，大家在據點中逐漸建立深厚情感，每週一早上的相聚，也成為長輩們最期待的時光，展現社區共融互助的溫暖力量。

縣長周春米表示，透過揭牌活動向長輩介紹縣府守護高齡者的重要福利與設備，包括緊急救援系統、防走失手環、住宅用火災警報器、敬老卡及假牙補助等，希望長輩能獲得正確且完整的社會福利資訊，同時邀請長輩成為據點中的「社福大使」，將福利資訊分享給身邊有需要的親友，讓更多人獲得協助，共同營造健康快樂的老後生活。

屏東縣長周春米一走進據點，立刻被長輩們滿滿活力感染。（圖由屏東縣政府提供）

義勇里屏糖社區發展協會邀請「健望村健康促進團隊」專業師資，以深入淺出的方式帶領據點長輩活動。（圖由屏東縣政府提供）

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