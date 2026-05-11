初夏賞蓮正當時 台南推騎遊小南海自行車道

台南後壁、白河一帶的蓮花陸續綻放（圖為蓮花公園現況）。（圖由台南市政府提供）

時序進入初夏，台南後壁、白河一帶的蓮花陸續綻放，正是漫遊台南時節的最佳時刻，台南市政府觀旅局推薦民眾，騎行小南海自行車道，沿途欣賞湖光水色、田園風光與初夏蓮景，深入體驗低碳慢遊的旅遊魅力。

市長黃偉哲表示，台南擁有豐富自然景觀、農村風貌與在地人文底蘊，適合發展低碳慢旅行，尤其初夏氣候溫潤，非常適合以自行車深入地方、放慢步調，細細感受城市魅力，歡迎民眾來到台南騎乘單車慢遊，體驗屬於台南的初夏生活節奏。

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觀旅局長林國華表示，小南海位於白河及後壁交界，小南海自行車道沿糖鐵後壁線規劃，串聯台灣蘭花生物科技園區、土溝農村美術館、嘉南大圳、將軍埤、上茄苳埤、林初埤木棉花道、蓮鄉自行車道等景點，是台南具代表的十大騎遊路線之一，路線平緩、景觀開闊，沿途可賞農田、埤塘、圳川與聚落等鄉村風貌，適合親子家庭、好友結伴及單車愛好者同行。

初夏時節的小南海自行車道，沿途綠意盎然、水岸景色宜人，湖區樹蔭與自然景觀交織，騎乘其間更能感受微風徐徐的舒適氛圍。民眾除享受悠閒騎遊樂趣，也可順遊周邊特色景點與地方美食，白河蓮花季也於5至7月登場，是台南初夏盛事，主要賞花區在白河大竹、詔豐、廣蓮、竹門等，趁著太陽不大，騎行前往賞花與攝影，並品嚐在地新鮮蓮子與蓮藕料理。

小南海風景區景致宜人。（圖由台南市政府提供）

小南海自行車道沿糖鐵後壁線規劃，並設單車慢遊打卡點。（圖由台南市政府提供）

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