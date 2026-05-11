三班護病比入法「未達標要罰」 陳威明提議：罰鍰直接發護理師

北榮院長陳威明表示，支持三班護病比入法，但政府應給醫院充分緩衝時間補足人力。（記者侯家瑜攝）

立法院正式將三班護病比入法，衛福部規劃117年5月上路。北榮院長陳威明表示支持制度，但憂心全台仍缺5000名護理師，若倉促上路並重罰，未來疫情或重大事故時，恐讓醫院不敢收重症病患。他並提出「罰款直接發給護理師」構想，認為應讓第一線人員真正受惠。

衛福部長石崇良指出，若立即全面實施三班護病比，恐擴大關床效應，衝擊急重症收治量能，因此衛福部規劃緩步推動護理人力回流與留任，預估約需2年的時間完成人力補足。

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陳威明指出，台北榮總目前護病比已全面達標，每月發放的護理獎金也是全國公立醫院最高，但他擔心若制度過快上路、又搭配重罰，一旦未來再遇到疫情或重大事故，大量重症病患湧入，醫院為了救人導致護病比暫時不符規定，卻反而被開罰。

他也以個人立場提出「罰款直接發給護理師」的構想，表示若醫院因護病比未達標遭罰，相關罰鍰應直接回饋給第一線護理人員。他認為，因為人力不足時，最辛苦的就是還在撐的護理師，這筆錢應該讓他們有感，且唯有讓護理人員真正感受到支持，社會才不會陷入對立。

談到護理留任，陳威明直言，護理師會「用腳投票」，薪資待遇不好就會離開，因此北榮近年積極改善工作環境、提升待遇，把護理師當成兄弟姊妹照顧。他更透露，若有病患對護理師態度不佳，他甚至會當場替同仁出面。

陳威明強調，醫療本質是救人，不是賺錢，政府應給醫院足夠時間補足人力，否則若未來發生重大車禍、疫情或大量重症，醫院因擔心挨罰而不敢收病人，最後受影響的仍是民眾。

他也提到，除了護理師外，藥師、行政人員及住院醫師同樣需要被照顧，即使北榮身為公立醫院、獎金制度有限，院方仍會盡力爭取更好的待遇，希望能帶動更多醫院一起改善醫療職場環境。

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