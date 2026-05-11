為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    三班護病比入法「未達標要罰」 陳威明提議：罰鍰直接發護理師

    2026/05/11 16:15 記者侯家瑜／台北報導
    北榮院長陳威明表示，支持三班護病比入法，但政府應給醫院充分緩衝時間補足人力。（記者侯家瑜攝）

    北榮院長陳威明表示，支持三班護病比入法，但政府應給醫院充分緩衝時間補足人力。（記者侯家瑜攝）

    立法院正式將三班護病比入法，衛福部規劃117年5月上路。北榮院長陳威明表示支持制度，但憂心全台仍缺5000名護理師，若倉促上路並重罰，未來疫情或重大事故時，恐讓醫院不敢收重症病患。他並提出「罰款直接發給護理師」構想，認為應讓第一線人員真正受惠。

    衛福部長石崇良指出，若立即全面實施三班護病比，恐擴大關床效應，衝擊急重症收治量能，因此衛福部規劃緩步推動護理人力回流與留任，預估約需2年的時間完成人力補足。

    陳威明指出，台北榮總目前護病比已全面達標，每月發放的護理獎金也是全國公立醫院最高，但他擔心若制度過快上路、又搭配重罰，一旦未來再遇到疫情或重大事故，大量重症病患湧入，醫院為了救人導致護病比暫時不符規定，卻反而被開罰。

    他也以個人立場提出「罰款直接發給護理師」的構想，表示若醫院因護病比未達標遭罰，相關罰鍰應直接回饋給第一線護理人員。他認為，因為人力不足時，最辛苦的就是還在撐的護理師，這筆錢應該讓他們有感，且唯有讓護理人員真正感受到支持，社會才不會陷入對立。

    談到護理留任，陳威明直言，護理師會「用腳投票」，薪資待遇不好就會離開，因此北榮近年積極改善工作環境、提升待遇，把護理師當成兄弟姊妹照顧。他更透露，若有病患對護理師態度不佳，他甚至會當場替同仁出面。

    陳威明強調，醫療本質是救人，不是賺錢，政府應給醫院足夠時間補足人力，否則若未來發生重大車禍、疫情或大量重症，醫院因擔心挨罰而不敢收病人，最後受影響的仍是民眾。

    他也提到，除了護理師外，藥師、行政人員及住院醫師同樣需要被照顧，即使北榮身為公立醫院、獎金制度有限，院方仍會盡力爭取更好的待遇，希望能帶動更多醫院一起改善醫療職場環境。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播