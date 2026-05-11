屏東「會演是英雄」發表會 19位身心障礙者演出舞台劇感動人心

「會演是英雄」戲劇工作坊成果展，在屏東縣身心障礙福利服務中心 登場，以平等參與為舞台，讓身心障礙者演出生命韌性與共融心聲。（記者羅欣貞攝）

透過藝術展演與培力課程，讓身心障礙者成為主體發聲者站上舞台，平安基金會今（11）日在屏東縣身心障礙福利服務中心，舉辦「會演是英雄」戲劇工作坊成果發表會，19位不同障別的學員們，將自己生命經驗改編成3部戲劇親自演出，幽默自然，觀眾在笑聲中深深被感動。

平安社會福利慈善事業基金會長年深耕屏東，透過「公益彩券回饋金補助－身心障礙者權利公約教育訓練及意識提升計畫」，舉辦教育訓練、培力課程與社區宣導，今年規劃「會演是英雄」戲劇工作坊等課程，共有來自精神障礙、視覺障礙、聽覺障礙、消化系統障礙、肢體障礙等5障別、19位學員參加。

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工作坊邀請高雄科技大學博雅教育中心講師金尚東導演指導，學員們從呼吸、靜心、肢體與聲音練習開始，學習聆聽彼此、回應夥伴、走位、排練，體驗真實劇場。金尚東表示，好的藝術呈現，是先從認識自己開始，在5場次課程中，引導學員回望童年記憶、生命挫折、難忘時刻與想感謝的人事物，將真實故事經討論與串編發展成3齣舞台作品。

第一組作品「奕升的幻想世界」，講述奕升因疾病3歲至18歲多在醫院度過打點滴，無法像一般孩子般自在進食，深刻體會「看得到，卻吃不到」的滋味，作品透過夢境呈現身心障礙者面對生命無常時仍保有想像、幽默與光亮。

描繪腦性麻痺女孩成長過程的「逆風起飛的女孩」，故事原型來自工作坊學員鄭祐承的生命經驗，他因參與基金會活動及戲劇課程而被專業舞團看見，如今成為專業舞者。最後一部「幸福求職的小天使」詼諧而貼近現實，呈現身心障礙者在求職過程中可能遭遇的偏見，最後以歌曲「愛我的每個人」作結，全場溫馨大合唱。

平安基金會表示，當身心障礙者不再只是故事中的角色，而是親自創作、親自詮釋、親自發聲的人，舞台便成為一個練習平等的場域。學員們演出後也說，「這不只是一場成果發表，更是一段彼此陪伴、互相補位、共同完成作品的過程」。

屏東縣身心障礙福利服務中心「會演是英雄」戲劇工作坊成果展，學員們將生命經驗化為本演出，發人深省。（記者羅欣貞攝）

「會演是英雄」戲劇工作坊成果展，觀眾專注觀賞演出。（記者羅欣貞攝）

來自5種障別的19位學員，將生命經驗化為3部舞台劇，真情演出激勵人心。（記者羅欣貞攝）

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