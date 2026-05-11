北港、褒忠市區淹水有解 中央核定4600萬新建雨水下水道

雲林縣府水利處簡報褒忠及北港雨水下水道新建與改善工程，完工後可改善兩鄉鎮市區淹水問題。（丁學忠服務處提供）

雲林北港鎮、褒忠鄉市區每遇強降雨即傳出淹水災情，雲林縣府向中央爭取增設雨水下道路及改善沿線道路側溝，內政部國土管理署核定4600萬元，立委丁學忠、許宇甄今（11）日與內政部次長董建宏等實地會勘，聽取工程簡報，完工後可有效紓解兩鄉鎮市區淹水問題。

受極端氣候影響，短延時強降雨頻繁，現有側溝、雨水下水道無法應付瞬間爆量雨水，渲洩不及下易淹水，北港鎮市區大同路周邊的宗聖街、崇仁街及陽明街，褒忠鄉市區中民路、三民路附近，連續多年在汛期期間多次淹水，住戶怨聲載道。

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縣府水利處表示，經實地勘災發現，現有雨水下水道及排水設施都已年代久遠，像北港陽明街、宗聖街、崇仁街等地，僅仰賴道路側溝系統排水，排水容量不足、匯入雨水下水道銜接不完全，加上地勢低窪、水溝淤積堵塞，豪大雨期間就淹水。

內政部國土署核定北港3條街新建雨水下水道，並增設移動式抽水機抽水平台，共計1500萬元，完工後可解決北港市區約6公里範圍，保護約1700戶免受水患之苦。褒忠中民路及三民路口現有雨水下水道，是因下游雨水下水道管段通水斷面不足，造成雨水下水道水位壅高，改建工程核定3100萬元，改善範圍約0.7公頃，協助1600多戶遠離水患。

立委丁學忠提醒各單位，為提升防汛準備工作及確保市區雨水排放通順，感謝中央核定，施工期間也請民眾配合行經時注意安全或改道，期盼工程順利完工，讓居民遠離淹水夢魘。

褒忠鄉中民路與三民路口雨水下水道改善工程。（丁學忠服務處提供）

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