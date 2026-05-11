南科新港社大道智慧路廊啟用 通勤時間最高降16％

台南市政府發布「新港社大道及台19甲／西拉雅大道路口智慧動態號誌系統」成果。（記者王姝琇攝）

台南市導入AI影像辨識與智慧號誌控制技術，針對南科重要通勤節點「新港社大道及台19甲／西拉雅大道路口」建置動態號誌路廊，可有效縮短晨峰旅行時間約16％。市長黃偉哲今發布成果，並宣布啟動使用。

因應南科上下班尖峰，系統導入「晨峰截流、昏峰疏流」策略，當下游路段出現壅塞時，可提前於上游進行車流調控，避免大量車流集中於瓶頸路口。據實測數據，系統啟用後，新港社大道晨峰旅行時間降低約16.3％，行車延滯減少20.5％，壅塞時長縮短約840秒（約14分鐘）；台19甲／西拉雅大道路口旅行時間亦縮短14％，有效改善南科東側及南側通勤效率。

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另首結合環保局導入「AI驅動車牌辨識與空污偵測系統」，自動辨識未完成排氣定檢車輛，串聯資料庫進行後續管理。透過空氣品質感測器監測發現，在智慧號誌優化車流後，瓶頸路口空污指標降低約10.9％，展現智慧交通兼顧環境永續成效。

交通局長王銘德表示，本次設置14組AI偵測設備串聯7處號誌化路口，透過逐秒分析各方向車流密度，即時調整綠燈秒數。當特定方向車流需求，系統可自動中斷現行綠燈配置，增加壅塞方向通行時間，降低車流停等與回堵，提升續進的效率。

除了進出南科的重要幹道「新港社大道」，王銘德也提到，隨著南科園區持續發展，市府未來將持續推動智慧交通建設，預計今年將再於樹谷聯絡道，以及北外環匝道永安路周邊建置動態號誌系統，持續提升台南整體道路服務品質與交通效率。

市長黃偉哲表示，南科周邊交通順暢度，不僅關係市民生活品質，更是城市競爭力的重要基礎，面對道路空間有限及車流持續增加的挑戰，市府積極導入AI智慧科技，希望以更有效率的管理方式改善交通瓶頸，降低民眾通勤時間與塞車壓力。

市府透過AI影像辨識與智慧號誌控制技術，建置長達2.5公里的動態號誌路廊。（記者王姝琇攝）

市府透過AI影像辨識與智慧號誌控制技術，建置長達2.5公里的動態號誌路廊。（記者王姝琇攝）

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