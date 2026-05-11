觀音瀑布第3層通天坡步道崩塌難修復 阿管處將招標委外評估

嘉縣竹崎觀音瀑布第3層瀑布因步道損毀，暫時封閉。（記者王善嬿攝）

嘉義縣竹崎鄉文峰村知名觀音瀑布風景區群山環抱、溪谷瀑布成群，其中前往第3層瀑布的通天坡步道，去年因丹娜絲颱風及豪大雨侵襲，步道路基流失、台階崩塌而封閉，不少遊客反映希望儘早修復。阿里山國家風景區管理處回應，原址修復難度很高，本週將公開招標，委外評估後再行規劃。

觀音瀑布園區共3層瀑布，雨後山林峽谷間可見瀑布成群，其中第2層飄谷雨瀑布，測試每立方公分富含1.2萬個單位以上負離子，排名全國前10；第3層瀑布水量豐沛時氣勢磅礡，白色水瀑宣洩而下，從特定角度宛如觀音手持淨瓶柳枝，最是讓遊客流連忘返。

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近日氣溫炎熱，不少遊客到觀音瀑布園區健行避暑，走到第2層瀑布前吊橋，發現前往第3層瀑布的通天坡步道暫時封閉，無法一睹第3層觀音瀑布美景，只能望步道興嘆。

負責園區經營的觀音瀑布社區產業合作社近日每天幾乎接到遊客詢問電話，想知道第3層瀑布步道何時修復。合作社經理劉建興說，第2層通往第3層瀑布的通天坡步道，要先爬坡約100公尺，通過吊橋後抵達平台，再接著往上爬至觀音廟，總共約3、400個階梯，較具挑戰性；去年7月颱風吹垮第3層瀑布上方2棵大樹，7月底豪大雨沖刷，通天坡土石鬆軟、步道崩塌，暫時封閉，目前只開放到第2層飄谷雨瀑布，票價也自去年8月起調整為一般民眾收費30元。

阿管處副處長伍哲宏表示，通往第3層瀑布的通天坡步道因整個土石滑落，十分破碎，原址修復難度很高，加上近年極端氣候造成風災、雨量超乎預期，預計本週就會上網招標，委託廠商針對地質、環境、安全性整體評估，再視評估後決定未來規劃方向。（16:38更新）

竹崎觀音瀑布園區受去年丹娜絲颱風重創，通往第3層瀑布的通天坡步道暫時難修復。（記者王善嬿攝）

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