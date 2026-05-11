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    通車在即！淡江大橋遭批護欄不符設計規範、螺帽外露？ 交通部澄清

    2026/05/11 15:44 記者黃宜靜／台北報導
    公路局表示，有關機車道鄰近燈桿位置螺帽及基座防護，皆依規定辦理包覆處理。（圖由公路局提供）

    公路局表示，有關機車道鄰近燈桿位置螺帽及基座防護，皆依規定辦理包覆處理。（圖由公路局提供）

    淡江大橋將於明天上午11時30分正式通車，不過有交通粉專發布影片指出，淡江大橋護欄不符合設計規範、且螺帽沒包覆，直言若發生意外，恐造成不當後果；對此，交通部公路局澄清，現行相關規範對於一般機車道護欄型式及高度，並未如高速公路車輛防撞護欄有相關規範，該機車道護欄已依核定設計圖說及現場條件施作；另，燈桿基座及螺帽已有包覆或防護板區隔等。

    有交通粉專發布影片指出，淡江大橋護欄不符規定，一般護欄是W浪板護欄、護欄末端應做彎折處理，淡江大橋卻是造型護欄，且護欄末端是直接變成刨刀不處理，最扯的是混凝土護欄銜接處也沒有做漸變包覆，另外，他也發現燈柱基座上的螺絲沒有螺帽包覆，並直言「當然有人會說小心騎車不就好了，如果今天是被毒駕追撞、或是有人爆胎失控？只要有任何意外，你就是被插死在這些違法的護欄上。」

    針對該影片所指的護欄不符合設計規範，公路局表示， 淡江大橋機車道是供機車通行使用，其護欄設置目的主要為導引車流、區隔空間及提升通行安全，與高速公路主線車道供汽車高速行駛所採用的車輛防撞護欄，在適用對象、設計功能及防護需求上並不相同，不宜直接以高速公路護欄型式作為比對標準。

    公路局續指，現行相關規範對於一般機車道護欄的型式及高度，並未如高速公路車輛防撞護欄般訂有單一固定型式或一致標準，須依道路功能、車道配置、現場空間條件、行車安全需求及設計圖說綜合檢討設置。淡江大橋機車道護欄是依核定設計圖說及現場條件施作，並已於通車前完成相關安全整備。

    至於影片中所稱護欄端部未收邊部分，公路局表示，因拍攝當時相關護欄仍在施工中，該階段僅先完成護欄鎖固，尚未完成與混凝土護欄銜接處的收邊及漸變處理。後續針對護欄與混凝土護欄銜接位置，均已依現場條件完成漸變銜接及收邊處理，以避免端部突兀或形成行車安全疑慮。另機車道鄰近燈桿位置螺帽及基座防護，皆依規定辦理包覆處理，以降低外露構件對用路人可能造成的風險。

    公路局強調，該影片所呈現部分畫面，應屬施工及通車前整備階段，並非最終完成狀態。該工程燈桿基座及螺帽，已依現場條件採包覆或防護板區隔等方式辦理安全防護。後續仍將持續觀察通車後使用情形，並依實際需要滾動調整改善。

    公路局表示，有關機車道鄰近燈桿位置螺帽及基座防護，皆依規定辦理包覆處理。（圖由公路局提供）

    公路局表示，有關機車道鄰近燈桿位置螺帽及基座防護，皆依規定辦理包覆處理。（圖由公路局提供）

    公路局表示，與混凝土護欄銜接處已完成收邊處理。（圖由公路局提供）

    公路局表示，與混凝土護欄銜接處已完成收邊處理。（圖由公路局提供）

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