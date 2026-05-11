「石間岡好」亮相！石岡旅客服務中心 打造山城旅遊服務新亮點

「石岡旅客服務中心」打造舒適休憩空間。（圖由觀旅局提供）

台中市位於東豐綠廊自行車道中繼站的「石岡旅客服務中心」，今年起由「澄涼共創有限公司」承接營運，今天舉行開幕茶會！新營運團隊以「石間岡好作為核心品牌理念，將數位創意與美學思維注入既有的旅遊服務，期盼成為遊客到訪山城的第一站，為石岡觀光注入嶄新活力。

觀旅局長陳美秀表示，石岡旅客服務中心地處東豐自行車綠廊中段，不僅是自行車族群最重要的中繼休憩節點，更承載了東豐鐵路歷史印記與921地震的記憶，透過公私協力模式，引進具備觀光產業及觀光工廠豐富經驗的民間專業團隊，期能活化場館機能，提供更完善且多元的旅遊服務，進一步提升石岡及山城地區的觀光吸引力。

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觀旅局指出，澄涼共創進駐後，除延續原有的二星級自行車驛站功能，提供補水、如廁及休憩外，也針對館內空間進行活化整理，規劃舒適餐飲座位區，並結合文創手作體驗、在地特色伴手禮展售及農特產品推廣，讓遊客在明亮友善的環境中，感受石岡獨特的人文風土與款待溫度。

業者表示，團隊將以「持續創造具有溫度的石岡旅行體驗」為目標，整合在地小農、文創品牌與觀光資源，推出更貼近遊客需求的體驗與服務，讓旅人停留石岡時，不只是短暫休息，更能深入認識在地文化、品味山城生活，留下「一切都剛剛好」的美好記憶。

「石岡旅客服務中心」餐飲服務及吧台區。（圖由觀旅局提供）

「石岡旅客服務中心」改由「澄涼共創有限公司」承接營運，今天舉行開幕茶會！（圖由觀旅局提供）

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