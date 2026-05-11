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    首頁 > 生活

    竹市公道五路5/22起兩階段假日刨鋪 養工處：提前規劃替代路線

    2026/05/11 15:33 記者蔡彰盛／新竹報導
    竹市公道五路5/22起分兩階段假日刨鋪施工。（市府提供）

    竹市公道五路5/22起分兩階段假日刨鋪施工。（市府提供）

    新竹市公道五路為連接台68線快速道路與市區的重要交通幹道，為提升道路品質與行車安全，新竹市政府將於22至24日，以及29至30日，分兩階段利用假日辦理「公道五路（溪埔路口至舊社大橋）」道路刨鋪工程，全面改善路面平整度，養工處建議提前規劃替代路線。

    市長高虹安表示，公道五路為竹市重要交通動脈，長期承載大量通勤與車流，道路品質攸關市民行車安全與通行效率。市府持續推動道路品質提升工程，此次特別採假日連續施工方式，盼將施工對交通的影響降至最低。市府將嚴格把關工程品質與施工進度，要求施工團隊如期如質完成作業，打造安全、便利且宜居的交通環境。

    養工處長李吳喜補充，公道五路為台68線快速公路進入市區的重要聯絡道路之一，平日上下班尖峰車流量大，經整體交通評估後，採取假日連續施工方式，可有效縮短工期並降低對平日通勤影響。施工期間也將加強交通維持、警示設施與現場疏導措施，確保施工安全與行車順暢。

    養工處表示，施工時間訂於22日22時至24日17時，以及29日22時至30日17時。施工期間將進行道路刨除及重新鋪設瀝青作業，並視工程進度採單向車道封閉措施，現場將以調撥車道方式維持車流通行。

    養工處補充，施工期間提醒用路人行經工區時減速慢行，留意現場交通指示，並配合義交及工作人員引導，建議提前規劃替代路線，以避免壅塞延誤。相關施工資訊與最新交通動態，請持續關注新竹市政府官方網站。

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