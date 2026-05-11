八斗子魚市場新建工程今動土 明年底完工

基隆市政府及漁業署攜手舉辦八斗子魚市場新建工程動土典禮。（記者俞肇福攝）

基隆市政府與農業部漁業署斥資1億6700餘萬元推動「八斗子魚市場新建工程」，今天（11日）舉辦動土典禮，預計2027年底完工。基隆市副市長方定安、漁業署副署長繆自昌、基隆區漁會理事長簡建輝等貴賓共同動鏟，象徵八斗子漁港魚貨交易、卸魚整補及漁業服務環境改善邁入重要里程碑。

方定安表示，基隆市2025年漁產量近5萬公噸、產值約24億2500多萬元；其中，八斗子漁港約占全市漁產量8成，展現其在基隆漁業發展中的關鍵地位。期盼未來新的八斗子魚市場完工後，能提供更安全、衛生的魚貨交易效率與漁產品品質。

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繆自昌表示，八斗子漁港是北部最大漁業基地，以鯖鰺、小卷及脂胭蝦聞名，魚市場完工後將提供遮陽、舒適的作業環境，避免漁貨曝曬、維持鮮度，從源頭提升品質。簡建輝感謝基隆市政府與漁業署支持，興建過程納入漁民意見，期待工程順利完工，帶動漁業發展。

基隆市產業發展處處長蔡馥嚀表示，八斗子不只是漁業重鎮，也是基隆海洋觀光的重要節點。未來市府將串聯和平島、遊艇港、八斗子漁港及潮境公園等海岸資源，讓漁業生產、魚貨交易、食魚體驗、海洋教育與觀光休閒形成完整海洋廊帶，帶動地方產業、觀光發展及城市永續。

方定安指出，基市府向漁業署爭取辦理「八斗子漁港突堤碼頭興建工程」，未來完成後可提升港內靜穩度、增加船舶停泊空間，進一步改善漁港停泊與作業條件，對照顧在地漁民及促進基隆漁業永續發展有幫助。

基隆市副市長方定安（前排中）今天主持八斗子魚市場新建工程動土典禮，左一為漁業署副署長繆自昌、右一為基隆區漁會理事長簡建輝。（記者俞肇福攝）

基隆市政府與農業部漁業署斥資1億6700餘萬元推動「八斗子魚市場新建工程」，圖為工程模擬圖。（基隆市政府提供）

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