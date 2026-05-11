中正紀念堂也有老鼠！遭諷「蔣戒鼠」 蔣萬安回應了

台北市鼠患議題難解，有民眾在母親節當晚，在中正紀念堂走廊拍下一隻老鼠亂竄，遭網友嘲諷是「蔣戒鼠」。（網友lian_boring_life授權提供）

台北市鼠患議題難解，有民眾在母親節當晚，在中正紀念堂走廊拍下一隻老鼠亂竄，遭網友嘲諷是「蔣戒鼠」，民進黨籍議員洪婉臻更表示是「對蔣萬安的警訊」。對此，台北市長蔣萬安今（11）日受訪表示，台北市正在進行12行政區大清消，民眾有需要可以聯繫清潔隊、環保局提供協助，跟中央相關單位一起努力。

台北市近期面對鼠患吵不完，繼北市宣布展開全市大清消後，台中市日前也宣佈推動「台中NO鼠」滅鼠專案，台中市長盧秀燕取消行程，因為要去市場抓老鼠，稱「被台北市嚇到」。對此，蔣萬安出席115年台北市「公益臺北愛心平台」感恩會，並於會前受訪時表示，台北市正在進行12行政區大清消，市府也會持續進行市場、商圈、後巷等地方動員各局處相關人力，現階段民眾如果看到鼠蹤，依照相關原則、清消方式來處理，有需要聯繫清潔隊、環保局等相關單位處理，來提供協助。

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中正紀念堂近期也鬧鼠患，民眾戲稱是「蔣介鼠」，後續原PO更稱是，在中正紀念堂「大孝門」遇到的老鼠，不覺得更諷刺了嗎？引發網友熱議。對此媒體也追問蔣萬安看法。蔣萬安回應表示，全面進行清消，12個行政區陸續在推進，所以會跟中央相關單位來一起努力。

台北市長蔣萬安今（11）日受訪表示，台北市正在進行12行政區大清消，民眾有需要可以聯繫清潔隊、環保局提供協助，跟中央相關單位一起努力。（記者方賓照攝）

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