藍白提案修空污法辦公聽會 經濟部報告曝台灣用電將被癱瘓

藍白提空污法修法，大幅限縮許可證展延與擴大地方政府權限，經濟部報告提出警告將會讓全台用電與高科技產業面臨癱瘓風險。（記者楊媛婷攝）

藍委羅廷瑋、白黨團提「空污法」修法，擬規定固定污染源操作許可證未完成即時審查就失效，更要縮短效期，並授權地方可片面禁止電廠使用燃料，今（11日）舉行公聽會，經濟部指出，該修法讓產業有停工風險，並直接衝擊全台用電，直接影響經濟發展。

我國的PM2.5在加強防治下，PM2.5從2013年的24μg/m3下降到2025年的12.8μg/m3，國民黨立委羅廷瑋、民眾黨黨團則提出修法，明定將限制、禁止生煤燃料使用，其中更要求亞臨界的燃煤機組、超超臨界燃煤機組必須各在2028年底、2033年底前汰除，並且也要求修改許可審查制度等，今立院舉行公聽會。

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環境部由次長謝燕儒報告指出，相關修法如機組汰煤期程涉及國家整體能源利用，已經超越空污法規範範疇，另外提案修法擬修改審查制度，並讓地方訂立燃料使用限制，並賦予變更固定污染源操作許可證內容的權限，以及加嚴許可證展延條件，環境部表示，將影響擴大，其中全國共有超過8千家廠商擁有超過1萬3千張許可證，預期將加重業者和地方的行政負擔，法制面也因為縮短效期，恐怕會有違信賴保護原則，也要釐清是否跟地方自治法條有牴觸，因此建議維持現行法律。

經濟部則提出報告指出，針對民眾黨黨團提出若地方政府未在2個月內完成許可證展延審查，該證件就失效，將是讓產業承擔地方政府未能及時完成審查的後果，目前擁有這些許可證的廠商超過5成是高科技光電半導體產業、石化鋼鐵水泥、國防產業與中大型企業的鍋爐，恐怕最後讓這些產業只能被強制停工，導致大規模上下游斷鏈和經濟損失。

經濟部也指出，這次修法也要將許可證展延從3到5年縮短到2～5年，羅廷瑋也提案要新增三級防治區的展延期限要縮短到2年以下，將會讓西半部的電廠和高科技產業的許可證大幅縮短效期，加上又授權地方可片面強制要求業者減量，將會增加業者營運風險，在缺乏中央監督下，容易讓中央與地方標準不一，另地方也可片面公告禁止電廠使用燃料，更將直接衝擊全國能源與用電。

經濟部進一步指出，羅廷瑋要求在2028年、2033年汰除燃煤機組，其中目前北電都是靠南送，若和平電廠提早在2028年底前除役，將會導致台北市、內科園區等用電受影響，另隨中部地區如中科與后里園區用電增加，若中火機組也在2028年前提前退場，中部會直接有缺電風險。

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