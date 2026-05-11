竹市長輩健保費補助可望第四季上路 免申請、不排富、年省近萬

竹市長輩健保費補助可望第四季上路。（資料照）

新竹市政府今宣布，市府規劃補助長者自付健保費，後續將依法編列並提送追加預算，積極爭取市議會支持通過，政策可望於今年第四季上路，減輕長輩醫療支出負擔。

市長高虹安指出，3月責成相關局處積極研議，並已於4月29日函報衛生福利部中央健康保險署，後續將依法編列並提送追加預算，積極爭取市議會支持通過，計畫可望於今年第四季上路，相關實施細節將另行公布。

請繼續往下閱讀...

她說，本次長者自付健保費的補助對象為設籍竹市年滿65歲以上的長輩，以及年滿55歲以上的原住民，且未獲得政府機關健保費自付額全額補助者。從符合資格次月起補助全民健康保險費自付額，補助金額以全民健康保險法第六類地區人口繳納保險費之自付額，每人每月最高可獲得826元補助（全額自付額），累計1年可節省近萬元，預計全市7萬餘名長輩受益。

竹市府除持續發放每月3000元安老津貼及每年2000元重陽敬老禮金外，112年開辦低收及中低收入戶老人營養金補助，每月補助1000元，照顧弱勢長輩營養需求。

除此之外，市府也持續優化敬老卡與愛心卡服務，全台首創擴大使用範圍至農會、藥局、台鐵、國民運動中心場地租借及國道客運，並於去年提升點數至800點，今年更推出代買服務，讓行動不便長輩及身障者，可委託家人在農會及藥局使用敬老卡與愛心卡，提升使用便利性。上月起市府也推動愛老津貼，照顧設籍滿10年以上並符合資格長輩生活需求。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法