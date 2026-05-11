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    首頁 > 生活

    冬山親子遊憩空間長者穿鞋躺人工草皮惹議 公所加強勸導

    2026/05/11 15:24 記者江志雄／宜蘭報導
    冬山火車站高架橋下的親子遊憩空間，長者穿鞋躺石頭溜滑梯人工草皮惹議。（圖取自臉書社團「宜蘭知識+」）

    冬山火車站高架橋下的親子遊憩空間，長者穿鞋躺石頭溜滑梯人工草皮惹議。（圖取自臉書社團「宜蘭知識+」）

    宜蘭冬山火車站高架橋下的石頭溜滑梯人工草皮，今天（11日）有多名長者沒有脫鞋直接躺下來休息，目擊者大酸「孩子們的樂園，變成阿公阿嬤休息的天堂」。冬山鄉公所回應，此處設施沒有年齡限制，但必須脫鞋，會加強勸導。

    冬山火車站高架橋下的親子遊憩空間，設有2座石頭溜滑梯、翹翹板及體健設施，因有高架橋遮雨，雨天也可以玩，常有大人帶著小孩到此遊憩，成了頗具人氣的活動空間。

    家長今天到這處親子遊憩空間，目擊多名長者穿著鞋子，躺在石頭溜滑梯人工草皮斜坡，拍下畫面PO上網路社群引發議論，網友回應，「為什麼不脫鞋子」、「旁邊再擴建躺躺休息區」，也有人認為「沒有規定老人不能進來休息」、「長輩出門健走，找個陰涼處休息無大礙吧」，各種意見爭論不休。

    冬山鄉公所解釋，今天上午10點多，外縣市團客搭車到冬山鄉遊玩，一行人下車後，有些人去搭電動小船遊冬山河，其他人留在冬山火車站高架橋下的親子遊憩空間休息，但停留時間不久，很快就起身離去。

    冬山鄉公所表示，這個地方雖是親子遊憩空間，不過，任何年齡層都可進來，現場有設公告，要爬上石頭溜滑梯前請先脫鞋，也不能在上面飲食，會請工作人員宣導，若有違反規定，現階段以勸導為主，呼籲大家多多配合，共同維護遊憩品質。

    冬山火車站高架橋下親子遊憩空間，設有人工草皮區請脫鞋公告。（圖由冬山鄉公所提供）

    冬山火車站高架橋下親子遊憩空間，設有人工草皮區請脫鞋公告。（圖由冬山鄉公所提供）

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