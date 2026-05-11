為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    AI古人聊天室、重點整理英語文法 台南安定國中數位學習跨校交流

    2026/05/11 15:30 記者劉婉君／台南報導
    台南安定國中舉辦跨校交流活動，推動中小學數位學習，嘉義市數位團也有26人到場交流。（記者劉婉君攝）

    台南安定國中舉辦跨校交流活動，推動中小學數位學習，嘉義市數位團也有26人到場交流。（記者劉婉君攝）

    推動中小學數位學習，台南市安定國中舉辦一場跨校交流活動，台南、嘉義4位老師入班授課，分享經驗，運用AI輔助，帶學生透過AI古人聊天室，學習〈五柳先生傳〉，或是在國中會考前整理英語文法等，期能激盪出更多教導火花。

    數位學習跨校交流活動由安定國中老師黃琬婷、永康國中老師林柏寬、嘉義市數位學習種子教師陳佳萍、蕭奕鈞分別示範授課，安定國中校長江怡靜與學校老師到場觀課，嘉義市數位團也有26人到場交流，攜手提升數位教學品質，為學生打造更具啟發性與創造力的學習體驗。

    國文課堂上，授課老師運用AI古人聊天室，讓學生與〈五柳先生傳〉的作者陶淵明對話，引發學生的學習興趣，在文本解析的過程中，則自編學習單及使用教學輔助工具Padlet，學生可以自學、共學與互學。上課學生說，用AI和古人聊天很有趣，可以自己思考問題，也可以和同學一起討論。

    觀課老師黃文琪說，藉由交流獲得備課方向的啟發，也使數位與差異化教學的入門教師，不至於卻步；老師黃維彪認為，數學課透過數位圖形展示與步驟拆解，引導學生理解正視圖、俯視圖與側視圖之間的對應關係，學生參與度良好。

    江怡靜表示，數位教學平台的運用，讓學生能依個人步調反覆觀看示範與操作過程，降低學習焦慮，提高自主學習機會，教師也能透過即時作答、線上互動或作品展示，快速掌握學生學習差異，並適時調整教學內容與輔導方式。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播