AI古人聊天室、重點整理英語文法 台南安定國中數位學習跨校交流

台南安定國中舉辦跨校交流活動，推動中小學數位學習，嘉義市數位團也有26人到場交流。（記者劉婉君攝）

推動中小學數位學習，台南市安定國中舉辦一場跨校交流活動，台南、嘉義4位老師入班授課，分享經驗，運用AI輔助，帶學生透過AI古人聊天室，學習〈五柳先生傳〉，或是在國中會考前整理英語文法等，期能激盪出更多教導火花。

數位學習跨校交流活動由安定國中老師黃琬婷、永康國中老師林柏寬、嘉義市數位學習種子教師陳佳萍、蕭奕鈞分別示範授課，安定國中校長江怡靜與學校老師到場觀課，嘉義市數位團也有26人到場交流，攜手提升數位教學品質，為學生打造更具啟發性與創造力的學習體驗。

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國文課堂上，授課老師運用AI古人聊天室，讓學生與〈五柳先生傳〉的作者陶淵明對話，引發學生的學習興趣，在文本解析的過程中，則自編學習單及使用教學輔助工具Padlet，學生可以自學、共學與互學。上課學生說，用AI和古人聊天很有趣，可以自己思考問題，也可以和同學一起討論。

觀課老師黃文琪說，藉由交流獲得備課方向的啟發，也使數位與差異化教學的入門教師，不至於卻步；老師黃維彪認為，數學課透過數位圖形展示與步驟拆解，引導學生理解正視圖、俯視圖與側視圖之間的對應關係，學生參與度良好。

江怡靜表示，數位教學平台的運用，讓學生能依個人步調反覆觀看示範與操作過程，降低學習焦慮，提高自主學習機會，教師也能透過即時作答、線上互動或作品展示，快速掌握學生學習差異，並適時調整教學內容與輔導方式。

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