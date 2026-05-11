天母忠誠路蓋捷運有譜 北市捷運局長：評估地下中運量

台北市議員張斯綱詢問捷運局長鄭德發有關天母興建捷運。（截自台北市議會直播畫面）

台北市長蔣萬安日前證實「社子-士林-北投-大同區域路網評估」第一期計畫，評估以地下中運量的方式經忠誠路到天母，台北市議員張斯綱今（11）日在市議會交通部門質詢追問捷運局進度；捷運局長鄭德發表示，預計7月底完成評估報告送交通部，初步擬在忠誠路設3站，至於能不能延伸到榮總，他坦承路廊太小，做基礎工程非常困難。

張斯綱今天指出，忠誠路蓋捷運已經討論20幾年，不過過去都是討論地面興建，引起不少質疑，也擔心地方特色的欒樹會受影響，詢問捷運局這次以地下化的評估，是否確定可行？過去的沼澤地形，是否會影響工程安全？鄭德發說，地下化一定可行，以目前的工程技術都還好，甚至比東環段、基隆河路段好做多了，現在還沒有探勘，等探勘後做可行性研究就會知道。另外，絕大多數的欒樹會維持在原地，只有站口的少量部分要移植。

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張斯綱詢問在忠誠路將設幾個車站？鄭德發表示，評估設3個，主要是設在公有地上，目前規劃在忠義街、蘭雅公園、棒球場。張斯綱追問在天母東路、忠誠路口處會不會設，因為社區密集、居民多，設站應該要符合當地的習慣跟居民分布的密度。鄭德發說，若能找到公有地，會評估。

張斯綱追問整體路網評估的進度，鄭德發表示，預計在今年7月底完成評估送交通部，因為優先路網是核備制，會比可行性研究、綜合規劃速度快，交通部約需6個月審議；接下來再進行可行性研究、環境評估，接著做綜合規劃，這些大約都需要2年的時間，但因應北士科開發的進度，捷運局將能同步進行的都一起做，目前已經在做可行性調查。

張斯綱表示，換句話說，交通部可在11月左右完成評估核備程序，接下來約4年完成可行性研究、綜合規劃；如果能同步進行，有可能在2年內完成嗎？鄭德發表示「很拚」，捷運局會努力。

張斯綱進一步說，地方也關心捷運路線進忠誠路後是否可以轉榮總，成為環狀路網？

鄭德發指出，會有2處瓶頸處，一在天母西路圓環到天母橋，路幅只有15米；一在榮總往石牌路二段，石牌站前也是15米路，路廊太小，要做基礎工程非常困難。了解到榮總路段是地方非常期待，目前還沒有可行性確認，無法確認說可不可行。目前初步了解，天母橋橋墩不是很深，地下穿越沒有問題，就是路廊太小，要先把可行性確認，先跟台北護校、榮總談，能不能有腹地，否則石牌路一開挖，交通就掛了。

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