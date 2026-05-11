竹市高齡健康照護再升級 「銀齡健身樂活站」啟動

因應高齡化社會挑戰，新竹市政府今年推出「銀齡健身樂活站」計畫。（記者蔡彰盛攝）

因應高齡化社會挑戰，新竹市政府今年推出「銀齡健身樂活站」計畫，目前市府已於東區、北區各設置2處樂活站點，香山區設置1處站點，並自5月1日起開課，提供長者持續且系統性的健康支持服務。

市長高虹安表示，此次計畫以世界衛生組織推動的「長者內在能力檢測」架構為基礎，以6大能力指標為核心，規劃「銀齡健身樂活站」系列課程。內容整合運動指導、營養教育及認知促進等多元面向，協助長者提升身心健康與生活品質。服務對象以65歲以上長者及55歲以上原住民為主，並規劃「健康樂活園」及「I健康學習坊」等課程，打造友善且健康的高齡學習環境。

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市府與國立陽明交通大學合作研發體感科技互動設備，以遊戲化方式進行長輩健康評估，提升檢測趣味性與參與意願。此外，也同步推出「新竹市銀齡健身樂活站手冊」，作為學員專屬健康紀錄本，協助長者記錄運動情形與身體狀況，強化自我健康管理意識。凡累積15堂課並完成集章者，即可兌換精美小禮物1份，鼓勵長者養成規律運動習慣。期待長輩們都能夠「吃得下、走得動、睡得著」，並且擁有良好的視力與聽力，維持耳聰目明的健康狀態。

除據點式課程外，市府也積極推動每週1次的「外展課程」，將健康促進活動延伸至新竹市公園、國民運動中心及體育館等場域，並邀集在地里民共同參與，提升服務可近性與參與便利性，鼓勵長者走入社區、拓展人際互動，促進身心健康與社會參與，落實在地老化政策目標。

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