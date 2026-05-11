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    首頁 > 生活

    衛福部澎湖醫院舉辦護師節義賣 溫暖傳愛

    2026/05/11 15:01 記者劉禹慶／澎湖報導
    衛生福利部澎湖醫院慶祝護師節，舉辦愛心義賣活動。（澎湖醫院提供）

    衛生福利部澎湖醫院慶祝護師節，舉辦愛心義賣活動。（澎湖醫院提供）

    衛生福利部澎湖醫院為慶祝護理專業精神並關懷社會弱勢，今（11）日舉辦「護理師天使情義賣活動」，在一樓大廳舉辦「護理天使情」愛心義賣活動。現場集結全院同仁與社會各界的愛心物資，邀請就醫民眾一同參與，將「天使情」化為實質力量，幫助更多需要的家庭。

    此次活動由院內護理同仁共同發起，結合護理專業與公益精神，透過義賣各式愛心商品，包括手作點心、生活用品及實用小物等，將所得全數用於關懷弱勢族群及社區公益服務。有民眾分享，購買的不僅是商品，更是一份心意，希望透過小小的力量，匯聚成改變他人生活的契機。

    澎湖醫院院長匡勝捷表示，護理人員平時肩負照護病患的重要使命，不僅在醫療第一線默默付出，更積極投入社會關懷，透過此次「天使情義賣活動」，希望讓大眾看見護理人員溫暖而堅定的力量，同時也藉由活動凝聚院內同仁向心力，也促進醫院與社區之間的交流與互動。澎湖醫院期盼，這份愛心能持續擴散，帶動更多人關注弱勢議題，共同營造一個更溫暖、友善的社會與醫療環境。

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