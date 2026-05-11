立委質疑交通死傷「不減反增」 交委會凍結部分預算

立法院交通委員會今天審查交通部單位預算。（記者黃宜靜攝）

立法院交通委員會審查交通部單位預算，「交通運輸規劃及產業發展」預算遭凍結10％，立委指出，去年交通死傷不減反增，道安成效未達標，對此，交通部回應，雖然去年死傷人數增加，但其中死亡人數是下降，其中22縣市受傷人數7縣市增加，已特別進行輔導。

立法院交通委員會今審查交通部單位預算，其中交通部交通運輸規畫及產業發展編列9億7314萬5千元，經立委討論後，決定凍結10％、一案針對「智慧運輸系統發展建設計畫」編列的2億8150萬元刪減600萬，另有3案保留送院會進黨團協商。

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立委黃建豪表示，根據台大農經系研究顯示，取消機車兩段式左轉後，整體交通事故件數下降21%、受傷人數下降約19%，此時正是取消兩段式左轉、或是持續兩段式左轉的政策分水嶺。

立委陳清龍也指出，交通部在死亡人數統計上存在嚴重瑕疵，先是對外宣稱自身統計數據有誤差，指稱有5分之1案件並非交通事故死亡，企圖藉由質疑自身舊有數據來為降低死亡人數鋪路。此外，交通部未來將篡改死亡判定標準，改採24小時內死亡為基準，統計數據被官方刻意且嚴重低估。

立委陳素月也表示，行政院「國家道路安全綱要計畫」訂有「2030年行人死亡人數下降50%」及「2050年道路交通事故零死亡」2大政策目標，交通部原定去年目標是整體死亡下降10%、行人死亡下降15%，但實際上去年整體死亡僅下降5.5%、行人死亡僅下降6.8%，交通部對於道安改善仍有改善空間；事故類型中，毒駕事故最近十分嚴重，尤其彰化縣就發生好幾起毒駕事件。

立委萬美玲也說，降低交通事故朝向「零死亡願景」邁進，應逐步實施，但預算編列後卻發現，2024年全國事故死傷人數52萬7383人、去年增加至53萬6992人，不減反增9609人、近1萬人，再者，全國行人死傷人數也從2024年1萬7162人，到去年增至1萬7295人，增加133人，行人死傷、事故死傷上都是不減反增。

立委李昆澤指出，去年道路交通事故統計，與比前年相比，事故總件數增加8425件，事故死傷人數、兒童0-12歲事故死傷人數、少年13至17歲事故死傷人數、高齡者65歲以上事故死傷人數都是有增加的趨勢。

交通部路政及道安司司長吳東凌表示，雖然去年整體交通死傷人數增加，但應該要分開看，其中死亡人數全面下降，受傷人數也並非全面上升，22縣市中15縣市下降、7縣市上升，若以六都來看，只有台北市及新北市上升，交通部會針對這些上升縣市特別輔導。

吳東凌表示，該內容為台大農經系針對台南市發表的學術期刊，但很多交通領域的學者、運輸學會都與那篇期刊有不同看法，由於機車速度較慢，高齡者對於直接左轉可能有很大壓力。至於針對死亡人數的認定，則沒有改變。

交通部公共運輸及監理司司長胡廸琦也說明，汽機車須依照規定標誌、標線行車，若沒有標誌、標線是3車道以上，會保障2車道以上有機車使用權益，兩段式左轉會依照這個規畫；針對機車兩段式左轉相關研究，運研所進行中，後續會依照該結果來進行後續規畫。

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