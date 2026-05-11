淡江大橋明通車 無人機違規拍攝最高開罰30萬

淡江大橋將於明天（12日）通車，違規操作無人機拍攝最高可開罰30萬元。（記者賴筱桐攝）

淡江大橋將於明天（12日）通車，壯闊橋體與河口景觀吸引不少攝影愛好者與遙控無人機玩家關注。新北市交通局提醒，民眾如果要操作無人機拍攝，務必遵守法規，若違規飛行影響交通安全，最高可開罰30萬元。

交通局指出，依據《民用航空法》及「遙控無人機管理規則」第28條規定，從事無人機飛航活動時，應與高速公路、快速道路、鐵路、高架捷運系統及建築物等保持30公尺以上距離，淡江大橋屬快速道路系統與大型橋梁結構，依規定無人機不得近距離飛行或穿越橋體拍攝。

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交通局說明，淡江大橋通車後，車流量大且車速高，若有無人機操作不當或失控墜落，恐影響用路人安全，甚至造成重大交通事故，尤其橋面風勢強勁，更增加飛行風險。

交通局表示，若違反無人機飛航相關規定，依據《民用航空法》，最高可處30萬元罰鍰；如因違規飛行影響交通或危害公共安全，情節重大者，可能涉及刑事責任。

交通局強調，市府支持正當、安全的空拍活動，但前提是必須符合法規，並以公共安全為優先，建議無人機玩家事先查詢飛航限制區域，並選擇合法、安全的地點操作，共同維護空域秩序與用路人安全。

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