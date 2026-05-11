2026大港經典升級賽5月15日起徵件 總獎金67萬元

品牌代表與產學專家齊聚Pinway駁二八號倉庫參與「2026大港經典升級提案競賽」徵件說明會，廣邀青年設計師一同為高雄經典品牌注入創新能量。（青年局提供）

2026大港經典升級賽5月15日徵件開跑，總獎金達67萬元，廣邀18至35歲青年設計師投入提案，將創意設計串連實務需求，為高雄經典品牌注入新世代能量。

青年局長林楷軒表示，今年出題的11家品牌橫跨餐飲、生技與農產等領域，本屆特別強化培育資源，首度導入業界導師「陪跑制度」，透過導師全程輔導，讓青年設計師從發想階段便對準品牌轉型的真實需求，共同打造兼具設計美學與市場競爭力的升級藍圖。

請繼續往下閱讀...

青年局說明，今年競賽以「品牌未來式，設計來解題」為主題，邀集11家具代表性的高雄經典品牌共同出題，品牌陣容包含前金肉燥飯、歐貝拉洋菓子、鄧師傅功夫菜、旗山區農會、華陀堂、蜂巢氏、源順昌本舖、日舒醒、維盛發、濃厚舖青草茶、台鋼雄鷹。

本屆賽事規劃5大主題培育課程與2場跨界實務交流，並首度號召全台設計專家組成業師團，導入專家「雙向陪跑機制」，由藍本設計執行長吳介民擔任總導師、高科大院長翟治平擔任業師召集人，引導參賽組別從概念發想、提案策略到成果實作，全面接軌市場需求。

青年局指出，歷屆競賽已有多項成果成功落地，例如去年參賽團隊「高雄囝仔」為蘇老爺花生麥芽糖設計的包裝，今年已正式上架販售；2023年冠軍團隊「挖呀挖呀挖」為樺達奶茶設計的Logo，也已更新至左營彩虹市集與台南三井門市招牌。

2026大港經典升級提案競賽採線上報名，受理至6月28日23時59分截止，競賽詳情可至青年局官網查詢。

2026大港經典升級提案競賽自5月15日起徵件至6月28日止。（青年局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法