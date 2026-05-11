北市議員籲忠孝西路增開機車通行時段 交通局擬等雙子星完工再評估

台北市議員李明賢要求交通局檢討機車通行政策。（截圖自台北市議會直播畫面）

台北市忠孝西路（重慶北路-中山北路）禁行機車路段，自2022年12月開放夜間23時至隔日清晨6時通行，台北市議員李明賢今（11）在議會質詢指出，4年來機車車禍5件，跟未開放前一樣，但整體車禍數據從31件降為26件，要求交通局進一步開放機車通行時段；交通局表示，擬等台北雙子星大樓開發完成後（預計2027年底完工），再做整體評估。

繼市議員苗博雅上週質詢要求忠孝西路（重慶北路-中山北路）開放機車時段增加，李明賢今再提出具體數據論述，開放4年來，機車車禍僅5件，跟未開放前誤闖一樣，整體車禍數據從31件減為26件，支持開放機車行駛並未增加車禍件數，要求進一步開放機車通行時段，提供機車族便利性。

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交通管制工程處處長張建華表示，根據之前研究模擬，若其他時段開放，機車與公車交織有潛在風險，且會造成公車效能不佳，預計等雙子星大樓開發完成後，再做整體評估。交通局長謝銘鴻也表示，目前夜間11點開放的時段，公車班次較少；因忠孝西路沒有公車專用道，一旦開放機車其他時段通行，恐讓公車族等公車的時間增加。

李明賢再舉機車免強制待轉、機車開放內線車道數據論述車禍都未因此增加，數據擺在眼前，質疑交通局「打從心裡歧視摩托車」、「有心魔」；自2020年到2026年共開放80個路口實施3車道以上機車免強制待轉，實施前車禍數1172件、實施後減為1067件，整體減少105件約9趴，再次證明開放免強制待轉是「更安全更便利的」，但今年至今只開放兩處路口，完全停滯了。

此外，75路段開放機車行駛內線車道，實施前車禍14606件、實施後車禍13843件，事故減少763共5.22趴，數據也證明是更安全的，但去年只開放兩處，今年至今掛O。

李明賢質疑交通局在開放機車免強制待轉、機車行駛內線車道的腳步上趨於緩慢，是因為拘泥心中的小惡魔，歧視騎摩托車，要求交通局放下心魔，重新評估，一個月內提出開放與否的答案。

謝銘鴻表示，從機車免強制代轉的80個路口看，事故是減少的；強調不會歧視騎摩托車，不然不會開放這麼多路口；只要有符合條件的，會逐漸跟機車團體溝通。張建華表示，機車免強制代轉、開放機車行駛內車道，都要有相關配套支持，會持續精進，從資料來看，事故是有下降，目前有準備資料將與台灣機車路權促進會持續討論，符合條件的會陸續開放。

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