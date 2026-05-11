空中樂園改裝後爆人潮 高雄大立宣布優惠延續到5月

大立空中樂園改裝後票房漲「三倍」。（大立提供）

高雄大立空中樂園改裝重新開幕後爆人潮，首月售票較去年同期成長三倍!大立百貨今宣布優惠延續到5月，並推出全新餐飲、現場音樂演出延續高人氣。

大立指出，空中樂園RIZZ4月改裝開幕後，短短1個月即創下較去年同期成長三倍的售票佳績，為此順勢推出週末大型機械設施優惠活動，凡購買大型機械優惠券即可享買一送一，同時活動自4月延續至5月，期間只要於空中樂園餐飲消費，3人以上即可免費暢玩遊樂設施乙次。

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此外，全新進駐的「DRUNK SAILOR」與「MELLO MELLO 美式炸雞」也為場域增添更多餐飲選擇，每週三至週六更安排DJ與歌手現場駐唱演出。

大立表示，除娛樂空間全面升級，近期也持續引進人氣品牌，潮流手機殼品牌「CARECASE」已進駐，歡慶開幕、祭出多項優惠活動。

日系服飾品牌「earth music & ecology」pop-up store也於5月2日正式於大立A館4F登場，近期在Threads掀起熱烈討論的「咖哩麵包」話題商品，在大立A館B1F的「中村文御」同樣也能品嚐得到。

中村文御也延伸推出客製化禮盒服務，無論喜餅、彌 月或節慶伴手禮，皆能依需求打造專屬風格，讓送禮不只是形式，更成為一份充滿溫度與記憶點的心意傳遞。

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