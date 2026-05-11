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    首頁 > 生活

    環境部邀青年學子寫給藍天的情書 獲選者可獲1萬獎金

    2026/05/11 14:33 記者楊媛婷／台北報導
    環境部舉辦徵文活動。（資料照）

    環境部舉辦徵文活動。（資料照）

    環境部推動「空品新識力」活動，邀15-18歲青年學子以「給未來藍天的一封情書」為題投稿，入選者將可獲得1萬元獎金，環境部今（11日）表示，因應目前高中正在期中考，徵文截稿時間延長到5月29日為止。

    「空品新識力」活動的條件是參加者為15-18歲高中和專一到專三的五專生，必須 完整觀看「全民空品通識課」，完課後必須在白紙上用黑筆或藍筆，親筆手寫500字以內的「給未來藍天的一封情書」，參賽者需將手寫稿掃描或拍照為清晰的圖檔（JPG、PNG或PDF），連同蓋有當學期註冊章的學生證正面影本或在學證明，上傳至指定連結即可完成報名；而只要完成該課程，數位學習證明包含課程主題及環境部核章，學生可上傳至「高中職學習歷程檔案系統」中的「多元表現—自主學習」項目。

    環境部表示，將邀集專家學者組成評審小組，針對主題契合度（40%）、觀點獨特性（30%）與文字感染力（30%）進行評分，最終嚴選出20件作品，獲選者可獲1萬元的獎學金，並獲頒「榮譽證書」，以及將可出席預計6月舉辦「空品沙龍」，與環境部長彭啓明有跨世代的環境治理雙向對話。

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