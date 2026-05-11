民批苗28線修路變白色水泥「碰碰車」苗縣府：原物料短缺暫代

鄉民投訴，苗栗縣苗栗市與西湖鄉連絡幹道苗28線靠近5.5公里處道路破損，縣府施工後重機具壓壞其他旁邊馬路，導致整個馬路柏油路凹陷下去，變成全部白色水泥，行經宛如「碰碰車」。（投訴者提供）

鄉民投訴，苗栗縣苗栗市與西湖鄉連絡幹道苗28線靠近5.5公里處因4月份雨勢，導致道路破損，縣府施工後重機具壓壞其他旁邊馬路，導致整個馬路柏油路凹陷下去，變成全部白色水泥，這種施工品質不敢恭維，行經宛如「碰碰車」。

苗縣府交通工務處回應，苗28線5.3公里處道路於4月4日豪大雨期間，因連日強降雨造成路基掏空、路幅沉陷情形，造成大面積AC路面形成波浪狀，嚴重影響通行安全；縣府交通工務處獲報後，即刻派員前往現場進行緊急搶修，因近期國際情勢影響瀝青原物料短缺因素，無法利用瀝青混凝土鋪面修復，故先行採用混凝土鋪面進行修復，避免持續沉陷，以確保行車通行。

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縣府強調，後續已再派員前往現場勘查，並研議後續改善方式，將待瀝青原物料供應穩固後再進行鋪面改善，以提供民眾安全、平順的行車環境。

投訴者稱，「路平政策在哪？」柏油路具有透水性佳、防機車打滑等多種好處，為何縣府外包廠商便宜行事施作，讓投訴者認為離譜；投訴者也說，每次騎車經過險象環生，並質疑苗28縣道到底多少路段縫縫補補導致凹凸不平？且還用白水泥根本偷工減料。

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