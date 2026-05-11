教育部第3屆青志獎57組獲獎 賴清德：讓台灣變得更好

教育部第3屆青志獎共有57組獲獎，總統賴清德今日接見獲獎代表時，肯定青年們讓台灣變得更好。（教育部提供）

教育部第3屆「青志獎」共有57組團隊獲獎，總統賴清德今（11）日在總統府接見獲獎代表時表示，青年志工走進社區、校園、偏鄉與離島，關心教育、醫療、生態與環境議題，透過專業與創意找出解決方法，展現出台灣年輕世代的行動力與無限可能。他也強調，政府將持續推動教育平權、青年基本法及青年海外圓夢計畫，希望青年持續投入公共參與，讓台灣變得更好。

賴清德致詞時指出，很多人說年輕人是國家未來的主人翁，而他在青年志工身上，看見台灣未來的希望，志工服務看似是一件件小事，但每一件小事背後都可能改變一個家庭、一個社區，甚至整個社會，青年志工深入偏鄉、離島與社區，理解他人的困難，再運用自己的專業能力與創意提出解方，這樣的精神非常珍貴，也代表台灣社會強大的公民韌性。

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賴清德肯定獲獎團隊，高中職組「青年志霸獎」得主是屏東內埔農工「2025內農修修志工服務隊」，結合汽車科專長，替獨居長輩檢修機車、農具及身障輔具，並成立「單車再生站」，推動資源循環再利用。他表示，這是技職教育「學以致用」最好的典範。

另外，獲得大專校院及社會青年組「青年志霸獎」的台北醫學大學「楓杏社會醫療暨醫學知識推廣服務隊」，長期前往澎湖離島與偏鄉推動義診與衛教，也帶領在地高中生投入服務。賴清德表示，團隊把愛心轉化為在地發展力量，令人敬佩。

賴清德提到，自己是醫師出身，因此非常重視教育與醫療公平，政府近年推動高中職全面免學費、私立大專學雜費補助，希望孩子不要因家庭背景不同而失去受教育機會。他認為，教育不只是培養個人專業能力，更是國家人才發展的基礎，「希望透過教育，為孩子裝上飛向夢想的翅膀」。

賴清德也表示，政府推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，鼓勵15至30歲青年赴海外參與國際組織、NGO或提出個人夢想計畫，去年已有1463名青年在政府協助下出國圓夢，今年更擴大提供超過3000個機會，希望更多青年勇敢走向世界；另，「青年基本法」已於今年1月上路，代表政府從制度面保障青年在教育、就業、居住及公共參與等權利，希望青年在人生每個階段都能更有自信、更穩健發展。

教育部第3屆青志獎共有57組獲獎，總統賴清德今日接見獲獎代表時，肯定青年們讓台灣變得更好。（教育部提供）

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