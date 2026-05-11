WHA月中登場 石崇良揭行動團規劃

世界衛生大會（WHA）將於5月18日於瑞士日內瓦開幕，衛福部長石崇良表示，今年將與外交部合作，於WHA期間舉辦癌症防治、C型肝炎根除、智慧醫療、醫療韌性等4場國際論壇。（記者田裕華攝）

世界衛生大會（WHA）將於5月18日於瑞士日內瓦開幕，衛福部長石崇良表示，今年將與外交部合作，於WHA期間舉辦癌症防治、C型肝炎根除、智慧醫療、醫療韌性等4場國際論壇，並透過智慧醫療與健康產業展，讓我國醫療體系與產業有好的國際平台，讓世界知曉。

立法院衛環委員會今日審查115年度中央政府總預算案關於衛福部主管預算，民進黨立法委員王正旭詢答時詢問，衛福部與外交部今年規劃於WHA共同辦理跨國論壇，並舉辦首屆WHA台灣智慧醫療與健康產業展，目前WHA期間衛福部還有哪些行動方案，以及雙邊、多邊合作內容？

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石崇良回應，今年衛福部與外交部合作辦理癌症防治、C肝根除、智慧醫療、醫療韌性等4場論壇，分享台灣經驗，也邀請各國共同參與，另導入智慧醫療展，讓台灣醫療體系、業者到日內瓦，透過全世界衛生官員匯集的機會，將台灣的智慧醫療、產業有好的國際平台讓世界知曉，落實Taiwan can help。

王正旭進一步詢問，美國今年退出WHO，並曾於聲明中提到，會透過直接、雙邊、以結果為導向的夥伴關係來引領全球公共衛生，並與各國與值得信賴的衛生機構合作，分享最佳醫務模式，推動全球衛生安全，台灣是否有更多空間在未來與美國建立更多官方或學研機構的合作關係，加強雙方的合作與策略？

對此石崇良表示，美國今年明確表態不參加WHA，但WHA仍是全球公共衛生上非常重要的平台，我國不能缺席，與美國合作方面，疫情期間我國曾與美國簽署合作備忘錄（MOU），目前持續洽談續簽。

石崇良也指出，我國每年專門邀請美國現職官員來台參與衛生福利論壇，今年規劃於6月舉辦，是強化台美合作的平台之一，另8月在美國與其各州衛生官員有圓桌論壇活動，透過實質交流、互動來深化雙邊夥伴關係。

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