湖口火車站到公所路段 竹縣議員羅美文爭取設行人友善示範廊道

湖口火車站前的中山路、中正路，被勞動黨新竹縣議員羅美文批評是行人的障礙賽道。（記者黃美珠攝）

勞動黨新竹縣議員羅美文抨擊湖口火車站前中正路、中山路段，人多、車多，根本是行人的障礙賽道，他要求縣府跨局處、半年內把火車站前到公所1公里多的中正路段，劃設為行人友善的安全示範廊道，用整平騎樓、打造實體人行道，遊說店家配合保護行人，他相信有助拉抬店家人氣。縣長楊文科說，因為湖口已經有計畫示範區，就落在王爺壟，他相信做起來事半功倍，有助實現羅美文的理念。

縣府工務處長戴志君說，新竹縣改善人行道獲國土署核定有1023萬多推動「新竹縣永續提升人行安全計畫案」。現正調查縣內17處都市計畫區內人行道，將盤點既有寬度不足、或根本沒設人行道的路段，攜手各路權單位，分年、分期爭取中央4年400億的補助辦理。

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至於行人友善示範區，縣府協助公所已選定在湖口王爺壟，範圍以達生路、中山路、中正5街、達生8街這4條道路街廓內的11條大小道路為對象，全面檢討所成路網內既有人行道系統，再整合周邊相關計畫後，串連社區、周邊學校、公園等公共設施整體人行環境的發展。而這個「新竹縣湖口鄉都市計畫王爺壟地區永續提升人行安全計畫整體規劃」，本月份剛獲內政部核定380萬規劃費要執行規劃。

羅美文說，騎樓整平絕非要斷店家生意，只要友善了行人，店家人氣也會跟著上漲。他還希望縣府一併盤點中山、中正路巷弄內的畸零地，規劃設臨停機車格，以解決機車亂停亂塞現象，同樣也有助改善當地的行人地獄場景。

勞動黨新竹縣議員羅美文要求縣府半年內，在湖口火車站周邊規劃出行人友善的示範廊道。（記者黃美珠攝）

新竹縣長楊文科回應縣議員羅美文的提議，認為縣府和公所已經選定在王爺壟規劃行人友善示範區，做起來會相對事半功倍。（記者黃美珠攝）

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