香蕉苗5月超搶手 台灣香蕉研究所不漲價 訂單增5成

台灣香蕉研究所蕉苗供應維持每株12元，沒有漲價。（記者羅欣貞攝）

國內蕉苗需求短時間內明顯增加，台灣香蕉研究所蕉苗訂單驟增5成，預計5月要出貨45萬株以上，超出原本育苗及供苗安排，蕉研所表示，正努力持續改善訂單管理與供苗安排，努力維持香蕉苗供應穩定，請農民放心。

每年3到5月是蕉苗旺季，台灣香蕉研究所一年生產蕉苗約250萬至300萬株，約供應全台六成蕉苗，除直接銷售給農民，也供貨給10多個衛星苗圃，蕉農依需求選購品種，銷售主流包括台蕉一號選種「烏龍」、台蕉五號、台蕉七號、北蕉等。

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台灣香蕉研究所所長李文立表示，蕉苗種植在台灣有週期性，但農民有時也會有自己的安排，與前一年氣候、土地準備的情況有關，像今年1、2月時，蕉苗訂單比往年少，今年5月買苗的農民又增加，蕉研所會盡量準備，但5月訂單增加50%，有點供不應急，訂單增加的原因很多，有時氣候變動，農民會選擇最適合的氣候，最近可能梅雨季，蕉苗種下去接著有雨水的話會比較好照顧。

李文立也分析，最近也因為國際戰爭的關係油價漲，外面有些苗圃的蕉苗有漲價，蕉研所肩負國內蕉苗穩定的工作，雖然成本增加，但沒有漲價，維持每株12元，也許因為如此，有些訂單流到蕉研所。

「產區調查顯示香蕉種植面積並沒有增加！」，李文立指出，蕉研所目前蕉苗訂單增加，應該是農民在種植時間上有做調整，1、2月蕉苗訂單少反映到5月，加上戰爭因素有蕉苗漲價等因素影響，與種植面積並沒有關係。

蕉研所也說明，為了控制種苗品質，蕉苗的養成有一定時程，沒有辦法靠趕工就趕出來，未來新的種苗科研中心成立後，空間會稍多一點，也會努力讓供苗過程更平順，包括電子化進出苗管制，讓預訂到供苗、接單生產連成一線。

本月蕉苗訂單增5成，蕉研所工作人員忙著檢苗分級。（記者羅欣貞攝）

台灣香蕉研究所所長李文立表示，蕉苗生產有一定時程。（記者羅欣貞攝）

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