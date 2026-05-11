補助擴大！北市「市民進修券」18歲以上適用 5/11~5/28開放登記抽籤

副市長林奕華（右）與教育局長湯志民（左）體驗維修電風扇。（圖由教育局提供）

台北市從2023年起推動「樂齡市民進修券」，鼓勵55歲以上市民終身學習。教育局今（11日）表示，今年擴大轉型為「市民進修券」，補助對象下修至18歲以上、名額1萬個，每人1000元至2000元不等。含新、舊生在內，55歲以上「樂齡市民組」計7000名；18歲至54歲「一般市民組」計3000名，即起開放線上抽籤登記至28日、29日公告中籤結果。低收或中低收入戶不用抽籤，網路登記即可獲取3000元學分費。

教育局指出，全市12個行政區都有社區大學，並設17處教學點，課程內容涵蓋語言學習、法律科普、健康運動、自然生態與手作技能等主題，民眾可以藉由凝膠美甲、中餐丙級證照、咖啡手沖拉花烘豆班、居家水電維修、輕木工等，提升專業技能或養成第二專長，去年共開設5428門課程。

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「市民進修券」抽籤登記即起開放至5月28日晚上10點止，18歲以上市民可至「台北市終身學習網站」完成登記；29日下午5點前公告中籤正、備取結果。

18歲至54歲「一般市民組」補助3000名，「新生」每人2000元、名額1000個；「舊生」每人1000元、名額2000個。55歲以上「樂齡市民組」補助7000名，「新生」每人2000元、名額2000個；「舊生」每人1000元、名額5000個。

教育局補充，中籤者攜帶身分證及中獎簡訊至市轄各社區大學報名「115年度秋季班」課程即可享有補助，第一階段「正取」可於6月1日至7月17日使用，第二階段「備取」可於7月20日至8月21日使用。

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