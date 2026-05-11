2017年爭取三鶯線納入前瞻 蘇巧慧：看到將通車很感動

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（前排左3）說，2017年她爭取到三鶯線納入中央前瞻基礎建設計畫，三鶯線總經費502億元，獲中央大力補助。（記者黃政嘉攝）

民進黨新北市長參選人暨立委蘇巧慧今和新北市長侯友宜一同參與三鶯線履勘前視察，從捷運土城頂埔站搭列車到鶯歌陶瓷老街站，蘇巧慧說，「看到即將通車很感動！」2017年她爭取到三鶯線納入中央前瞻基礎建設計畫，三鶯線總經費502億元，獲中央大力補助，她感謝從前總統蔡英文到總統賴清德，以及歷任行政院長的支持與新北市府的努力，期盼中央、地方齊力，加速完善新北的交通路網。

蘇巧慧今與侯友宜同框關心三鶯線進度，蘇巧慧說，距離三鶯線通車僅剩最後一哩路，另一項重大建設捷運土城樹林線也已在今年進入「上部結構」施工階段，地方鄉親都引頸期盼。

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她指出，近10年的工程期間，她多次召集相關部會召開協調會、舉辦多次現地會勘，將兩條捷運線周邊的特高壓電桿地下化，解決居民疑慮，且讓工程得以順利進行，三鶯線通車後，將帶動三鶯地區文化及觀光發展，而鶯歌緊鄰於桃園八德，在她的積極爭取下，行政院也於去年8月核定「捷運三鶯線延伸桃園八德段」計畫總經費160.57億元，並由中央補助91.24億元，進一步串聯新北和桃園的交通路網。

蘇巧慧說，她非常感謝從前總統蔡英文到總統賴清德，以及歷任行政院長的支持，也十分感謝新北市府團隊的努力，才能讓地方鄉親引頸期盼的捷運三鶯線在今年有望通車，不論是已動工的汐止東湖線、環狀線南北環段、淡萬大中和線、土城樹林線，或是行政院已核定的捷運三鶯線延伸桃園八德，以及持續推動的五股-泰山-板橋輕軌、林口輕軌、八里輕軌、淡海輕軌二期、中和光復線等交通建設，她都會持續與在地議員一同緊盯進度，期盼中央、地方齊力，加速完善新北的交通路網。

民進黨新北市長參選人暨立委蘇巧慧（坐者左1）今和新北市長侯友宜（坐者右1）一同參與三鶯線履勘前視察。（圖由蘇巧慧辦公室提供）

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